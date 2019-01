Der Standort ist entscheidend

Region.Das Gebiet rund um die Städte Schwetzingen, Hockenheim und den dazu gehörenden Gemeinden zeichnet sich nicht nur durch seine landschaftliche Vielfalt aus. Gerade die Nähe zur Metropolregion Rhein-Neckar und die gute Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet machen die Gemeinden für Unternehmen interessant. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass auch viele kleine Betriebe, Geschäfte und Dienstleister die Attraktivität der Region, teilweise bereits vor Jahrzehnten, erfasst und sich dort angesiedelt haben.

Perfekte Anbindung

Dank der Nähe zu den Autobahnanschlüssen der A5, A6 und A61 können Waren schnell ins gesamte Bundesgebiet geliefert werden. Andersherum können benötigte Teile auf diesem Wege auch schnell an die regionalen Produktionsstätten gebracht werden. Somit bietet die Region dank ihrer geografischen Lage logistisch die besten Voraussetzungen. Aber nicht nur für den Transport auf der Straße sind die perfekten Bedingungen geschaffen. So sind die internationalen Flughäfen in Frankfurt am Main und Stuttgart in unter einer Stunde beziehungsweise in weniger als eineinhalb Stunden zu erreichen. Zudem sind die regionalen Flughäfen in Speyer und Mannheim nicht weit entfernt. Und auch auf dem Wasserweg lassen sich in der Region gefertigte Waren problemlos transportieren. Entscheidend hierfür sind die nahen Binnenhäfen in Speyer und Mannheim.

Bestimmte einst noch der Anbau von Spargel, Hopfen und Tabak und die damit einhergehenden Fabriken für Konserven und Tabakverarbeitung das Arbeitsplatzangebot, bilden heutzutage vorwiegend kleine und mittelständische Firmen aus Produktion, Handel und Dienstleistung das wirtschaftliche Fundament in den Gemeinden. Besonders hervorzuheben ist hierbei das vielfältige Angebot an Dienstleistungen, das sich zu einem der bedeutsamsten Wirtschaftsfaktoren der Region entwickelt hat. Von der Altenpflegeeinrichtung über mehr Lebensqualität durch ein neues Hörgerät, köstliche Lebensmittel bis hin zu bequemer und sicherer Arbeitsbekleidung ist alles geboten.

Leben und Arbeiten verbinden

Die Gemeinden rund um Schwetzingen und Hockenheim bieten aber nicht nur Arbeitsplätze, sondern sie sind auch prädestiniert für erholsames Wohnen. Die ansprechende Lage im Herzen der Kurpfalz begeistert auch diejenigen, die in den nahen Zentren Mannheim, Speyer oder Heidelberg arbeiten, und sich für einen Wohnsitz in der Region entscheiden. Ausschlaggebend für die Attraktivität der Gegend sind auch die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten wie Rad- und Wanderwege, Spielplätze, Freizeitbäder und Kulturstätten.

Aber auch Orte wie der Schwetzinger Schlossgarten oder die Rennstrecke in Hockenheim, die sich in jedem Jahr über wahre Besucheranstürme freuen darf, sind entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Region, denn sie ziehen jährlich mehrere tausend Touristen an. Dank dieser besonderen Mischung wird sich die Region auch in Zukunft großer Beliebtheit bei Unternehmen, Anwohnern und Touristen erfreuen. lg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019