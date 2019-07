Der Traum vom Pool im eigenen Garten

Gütersloh/Köln.Die meisten Grundstücke sind nicht zu klein für einen Pool. Das betont Daniela Toman, Autorin eines Buchs zum Thema. „Auch auf 100 bis 200 Quadratmetern kann ein Pool von vier mal acht Metern angelegt werden.“ Für die restliche Gartengestaltung sei dann zwar kaum noch Platz. „Ein kleiner Poolgarten ist aber durchaus lohnenswert“, findet die Landschaftsarchitektin aus Verl bei Gütersloh. Und ein Bassin zum Aufblasen, ein Saunafass oder ein Tauchbecken finden eigentlich immer einen Standort. Für welche Poolart man sich entscheidet, ist letztlich eine Frage des Geschmacks, Platzes und Geldbeutels. Ein Überblick der Optionen:

Wer wenig Platz hat oder nur ein bisschen planschen möchte, ist mit Bassins zum Aufblasen gut beraten. Etwas größer sind Quick-Up-Pools. Sobald das Wasser eingefüllt wird, richtet sich der Pool von selbst auf. Einfach auf den Rasen stellen sollte man keine dieser Varianten. „Es braucht eine gerade, belastbare Grundfläche“, erklärt Ralph Roufflair, Trainer an der DIY Academy in Köln. Ansonsten könne der Pool kippen oder an Spannung verlieren und leer laufen.

Etwas teurer sind Pools, die halb oder ganz eingegraben werden. Die Fertigbecken bestehen aus Kunststoff, Edelstahl oder Glasfaser. Für diese Varianten kann je nach Bundesland eine Baugenehmigung erforderlich sein. Meist ausgenommen sind Pools mit einer Größe von bis zu 50 Kubikmeter. Dennoch sei man dazu verpflichtet das zuständige Bauamt über seine Absichten zu informieren, betont Landschaftsarchitektin Toman.

Eine weitere Option sind Naturpools. In diesen wird das Wasser chemisch aufbereitet. Auf Chlorbasis, mit Tabletten oder Flüssigkeitszugabe oder mittels einer Salzelektrolyse-Anlage, mit der aus Natriumsalz das Desinfektionsmittel Chlor gewonnen wird, erklärt Toman. Für die Wasseraufbereitung in Naturpools gibt es fünf Methoden: Beim Teichtyp I kommt keinerlei Technik zum Einsatz. „Die Wasseraufbereitung wird durch Unterwasser-Pflanzen, Zooplankton, Mikroorganismen und Sedimentation sichergestellt“, erklärt Wendelin Jehle, Präsident der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer. Für dieses Naturerlebnis ist eine Fläche von mindestens 220 Quadratmetern nötig, wobei jeder Quadratmeter mit etwa 500 bis 800 Euro Anschaffungskosten zu Buche schlägt. Teichtyp 2 wird mit Skimmern gepflegt - das sind Sauger, die den Schmutz von der Wasseroberfläche entfernen. Diese Variante kostet 40 bis 50 Euro pro Quadratmeter mehr als Teich-Typ 1. Am häufigsten wird laut Jehle der Teichtyp 3 gebaut, der eine bepflanzte, gezielt durchströmte Filterzone hat. „Er ist schon bei 40 Quadratmetern möglich, wobei jeder um die 900 bis 1400 Euro je nach Bauart und Zugänglichkeit kosten.“

Bei den Teichtypen 4 und 5 sind die Pflanzen nur Dekoration. Filtertechnik übernimmt die Wasseraufbereitung. „Sie haben schon einen Poolcharakter und sind für kleinere Gärten optimal“, erklärt der Experte für naturnahe Badegewässer. Diese Pooltypen 4 und 5 seien bereits ab 15 Quadratmetern Fläche umsetzbar, wobei jeder Quadratmeter mindestens 1600 Euro kostet. dpa

