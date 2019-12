Der Triathlet knackt den Rekord

Im Alltag hat es Jörg Huß vor allem mit Zahlen und Bilanzen zu tun: Der Einhäuser arbeitet als Steuerberater in Bensheim. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er als Ausdauersportler: Huß ist der Ironman von Einhausen. Im vergangenen Jahr bestritt er mit Erfolg den Triathlon-Klassiker auf Hawaii und kam nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern auf dem Rad und einem gut 42 Kilometer langen Marathonlauf ins Ziel.

In diesem Jahr hat Huß eine Sportpause eingelegt, wie er bei seinem Besuch im Gemeindekindergarten Hagenstraße in Einhausen verriet. Der Grund für die Auszeit: Huß ist Papa geworden. Zum ersten Mal war der Einhäuser Extremsportler einer von zahlreichen engagierten Vorlesepaten, die sich auf Initiative des Bergsträßer Anzeigers Jahr für Jahr eine Stunde Zeit nehmen, um in den Kindergärten der Region die Leselust und Fantasie der Kinder anzuregen.

Die Paten bringen jeweils ein Buch – oder, wie in diesem Jahr, gleich zwei Bücher – mit, die der Kooperationspartner der Vorlesestunde, der Weinheimer Beltz-Verlag, aussucht und den Kindergärten nach der Vorlesestunde kostenlos zur Verfügung stellt.

Sportlicher Steuerberater

So kam Jörg Huß auch nicht mit leeren Händen in den kleinsten Kindergarten von Einhausen: Der sportliche Steuerberater hatte die „Mäuseabenteuer“ der beiden umtriebigen Spitzmäuse Manuel und Didi dabei. Erfunden und niedergeschrieben hat die zauberhaften Abenteuergeschichten der Österreicher Erwin Moser.

Sehnsüchtig erwarteten die Vier- bis Sechsjährigen den Gast im gemütlich hergerichteten Ruheraum. Die Rasselbande hatte es sich auf Matten bequem gemacht, während Huß auf einem Kinderstuhl Platz nahm. Gleich bei seiner Premiere knackte er einen Rekord: Ein Vorlesemarathon mit 24 spannenden Mäuseabenteuern war kein Problem für ihn.

So kamen die Mädchen und Jungen der Marienkäfergruppe, Erzieherin Janina Geiß und Praktikantin Laura Grüner in den Genuss, Manuel und Didi samt Freundesschar im Herbst und obendrein durch den Winter zu begleiten. Nicht alle jungen Zuhörer hatten ausreichend Sitzfleisch und hielten bis zum Ende durch.

Der kleine Jakob aber konnte gar nicht genug bekommen von den lustigen Geschichten und wollte selbst nach einer Stunde immer noch mehr hören. „Meine Eltern lesen mir zu Hause auch oft vor“, sagte der Vierjährige. Sein persönlicher Lieblingsschmöker handelt allerdings nicht von Mäusen, sondern von Drachen.

Damit die kurzen und kindgerecht präsentierten Erlebnisse von Manuel und Didi auch visuell zu erleben waren, ließ Huß den Kindern ausreichend Zeit, die hübschen Zeichnungen im Buch zu betrachten. Vom vermeintlichen Flussgeist, der tatsächlich ein harmloser Kürbis ist, von zuckersüßen Weintrauben, von der Eule, die in einem abgestorbenen Baumsumpf haust, und von der selbst gebauten Laubhütte, die beim ersten Windstoß zusammenkracht, las der Gast vor.

Ihr rasendes Maiskolbenauto ohne Bremsen und Lenker – oder besser das, was davon übrig geblieben ist – tauschen Manuel und Didi kurzerhand gegen zwei Tretroller und düsen von dannen. Dass die Kinder der Marienkäfergruppe aus Einhausen ganz genau zuhörten, zeigte die letzte Geschichte.

Ein Wurm – nein danke

Sogleich hatten die cleveren Zuhörer eine Antwort darauf, warum der Apfel, den das Mauspärchen zum Fluss trägt, so furchtbar leicht ist: „Da ist ein Wurm drin“, prustete ein kecker Fünfjähriger heraus. Stimmt! Und weil der gefräßige Bewohner das Apfelinnere schon fast vertilgt hat und Manuel und Didi nicht gerade begeistert von der Apfel-Wurm-Mahlzeit sind, schneiden sie die Kuppe einfach ab, machen aus dem Rest ein Boot und schippern den Fluss hinunter. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019