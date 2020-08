Der Umbau geht gut voran

Grünsfeld.Die Arbeiten am Umbau des Schulhauses gehen gut voran und werden wohl im Spätherbst abgeschlossen. Der Umzug der Kita mit den Kindergarten- und Krippengruppen ist für Februar geplant. Rund 4,8 Millionen Euro fließen in dieses Projekt. Bereits im vergangenen Schuljahr wurden das alte Schulhaus II sowie Lehrerzimmer und Verwaltung im ehemaligen Werkraum fertiggestellt und fleißig genutzt. Mitten im Innenausbau ist der Anbau für Teile der Kinderkrippe und des Kindergartens. Jetzt in der Ferienzeit geben sich die Handwerker praktisch die Klinke in die Hand. Elektriker, Trockenbauer und Verputzer arbeiten fast zeitgleich in verschiedenen Bereichen. Auch an den Außenanlagen wird gearbeitet.

