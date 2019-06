Der V60 streckt sich

Köln.Kombis haben es heutzutage schwer. Die SUVs galoppieren ihnen bei den Zulassungszahlen davon, weil die Kunden die erhöhte Sitzposition und die gute Rundumsicht schätzen. Und war früher noch ein Verbrauchsvorteil bei den niedrigeren Varianten zu verzeichnen, so ist das heute fast passé. So erging es auch dem alten Volvo V60, der zulassungstechnisch gegen seinen höheren Bruder XC60 keinen Stich gemacht hat. Der Neue soll es nun richten – deutlich größer und mit mehr Ladevolumen als der Vorgänger.

Man muss schon zweimal hinschauen, um den Unterscheid zum größeren Modell V90 zu erkennen. Zwar wirkt der V60 etwas gedrungener, aber nahezu 13 Zentimeter mehr in der Länge, 2,5 Zentimeter in der Breite und fast zehn Zentimeter beim Radstand sind bei einem Modellwechsel beeindruckende Zahlen. Auch das theoretische Kofferraumvolumen steigt von 305 auf ordentliche 529 Liter. Hier scheint der V60 seinen Mitstreitern Audi A4 oder BMW 3er davonzuwachsen.

Wer an Volvos früherer Jahre zurückdenkt, hat sicherlich keine schick gezeichneten Karosserien vor Augen, sondern ein kantig-praktisches Gesicht. Inzwischen setzen die Schweden auf Premiumqualität und skandinavisches Design. Glatte Linien, schmale Leuchten und eine nüchtern-kühle Innengestaltung haben nichts Barockes, vielmehr grüßt das stylishe Loft im hippen Stadtteil.

Die üppig gewachsenen Außenmaße kommen natürlich den Passagieren im vollen Umfang zugute. Während sich Fahrer und Beifahrer nun nicht mehr zu nahe kommen, können sich die Begleiter auf der Rückbank über Oberklassenniveau in Sachen Beinfreiheit erfreuen. Die Sitze sind hervorragend ausgeformt und bieten eine tolle Mischung aus gutem Seitenhalt und hohem Langstreckenkomfort.

Breites Drehzahlband

Damit dämpft das Gestühl die straffe Federung ab. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass der V60 unkomfortabel ist – der Testwagen wurde in der sportlichen R-Design-Variante geliefert –, aber Bodenwellen landen ungefiltert am Gesäß. Der Vorteil: Die Straßenlage ist pfeffrig, Kurven meistert der Kombi souverän.

Ein Mittelklasse-Modell, das 310 PS bietet, weckt natürlich gewisse Erwartungen. Und prinzipiell enttäuscht der Vierzylinder nicht. Der Turbobenziner präsentiert zwischen 2200 und 5100 Umdrehungen in der Minute ein maximales Drehmoment von stattlichen 400 Newtonmetern. In der Folge spürt der Fahrer über ein sehr breites Drehzahlband Schubkraft. Und dennoch mag der Funke zum Aggregat nicht so recht überspringen. Es mangelt ihm an Laufkultur und vor allem am Klang, der klapprig-rasselend alles andere als ein Genuss ist. Enttäuschend ist der Verbrauch, der sich – der Volvo wurde zu keinem Zeitpunkt gefordert – bei mehr als zehn Litern einpendelt.

In Sachen Sicherheit bleibt der V60 dem Ruf der Familie treu: Vom adaptiven Tempomat bis zum Schutzsystem beim Überfahren der Mittellinie oder dem teilautonomen Fahren ist alles an Bord, was das Leben im Auto besser macht.

