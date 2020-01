Des Meisters Lieblingsquartett

In diesem Jahr feiert die klassische Musikwelt bekanntlich das „Beethoven-Jahr“ und gedenkt mit zahlreichen Veranstaltungen des viel zitierten „Titanen der Musik“ und seines 250. Geburtsjahres. Der berühmte Komponist wird auf vielen großen und kleinen Festivals und Konzertbühnen gefeiert werden. Auch beim Kammermusikverein Weinheim wird es am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule einen Höhepunkt zum Beethoven-Jahr geben:

Mit dem Noah Quartett aus Hamburg gastiert ein exzellentes Streichquartett in Weinheim, das ein ausschließlich Beethoven gewidmetes Programm bieten wird. Alexandra Psareva (Geige), Michael Stürzinger (Geige), Erik Wenbo Xu (Bratsche) und Bettina Barbara Bertsch (Cello) sind auch Mitglieder des NDR-Elbphilharmonie Orchesters und als Quartett mit diesem Programm bis Mai in ganz Deutschland unterwegs. Weinheim ist der zweite Aufführungsort der Tour. Am 18. Februar wird das Noah Quartett dasselbe Programm dann noch einmal im kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg geben.

Seit 2016 arbeiten die vier Streicher intensiv an ihrem ganz eigenen Streichquartett-Klang. Bereits 2017 gaben sie ein umjubeltes Debüt in der Elbphilharmonie. Auch weitere hochrangige Kammermusikreihen sind längst auf das Streichquartett von der Elbe aufmerksam geworden. Vom großen Maestro Herbert Blomstedt wurde das Noah Quartett eingeladen, zu seinem 90. Geburtstag zu spielen – ein musikalischer Ritterschlag! Der Name des Ensembles symbolisiert für die vier Musikerinnen und Musiker übrigens die Geborgenheit, die sie beim Spielen im Streichquartett spüren, das für sie einer „musikalischen Arche“ gleichkommt.

Im Konzert am 24. Januar in Weinheim spielt das Noah Quartett vor der Pause zwei Streichquartette des Bonner Meisters: das frühe Quartett in c-Moll op. 18/4 und das dritte der sogenannten „Rasumowsky-Quartette“ in C-Dur op. 59/3, mit dem Beethoven das Tor zur Romantik aufstieß. Das Werk endet mit der rasanten Fuge, die viele Kulturliebhaber noch als Erkennungsmelodie von Marcel Reich-Ranickis „Literarischem Quartett“ in Erinnerung haben werden.

Nach der Pause folgt aus Beethovens Spätphase das Streichquartett cis-Moll op. 131, das unter Kammermusikfreunden quasi Legenden-Status hat. Beethoven selbst soll es als sein Lieblingsquartett bezeichnet haben. Im Hollywood-Film „Late Quartet“ (2012) wurde das Quartett op. 131 zum unvergesslichen Soundtrack. Der Kammermusikverein Weinheim verspricht einen künstlerischen Hochgenuss.

Das Noah Quartett tritt am Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule (Wormser Straße 51) auf. Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse. wn

