Deshalb sind Zahlen im Kreis so hoch

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis ist auf 2584 gestiegen. Am Montag hat das Landratsamt 25 neue Infektionen bestätigt. Aktuell sind 598 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit leicht auf 361,3 gesunken. Aktuell sind 598 Menschen von einer Infektion betroffen.

Unterdessen hat Landrat Dr. Achim Brötel im FN-Interview erklärt, wie es zu diesen hohen Infektionszahlen im Kreis kommen konnte. Er appelliert zudem an den Zusammenhalt der Bevölkerung und an all diejenigen, die sich bisher nur unzureichend oder gar nicht an die Hygiene-Vorgaben gehalten haben, dies jetzt dringend zu tun. Zudem hat Brötel noch einen Mutmacher „im Gepäck“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020