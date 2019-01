Design wird energischer

Mercedes will den neuen CLA im Mai in den Handel bringen. © Daimler AG

Stuttgart.Mercedes-Benz präsentiert den neuen CLA. Das viertürige Coupé kommt laut Hersteller im Mai in den Handel. Gegenüber dem rund 750 000 Mal verkauften Vorgänger geht der neue CLA ein wenig in die Länge: Er streckt sich um fünf Zentimeter auf 4,69 Meter und legt auch im Radstand um drei Zentimeter zu, so dass es vor allem im Fond etwas mehr Platz gibt. Zugleich schrumpft aber der Kofferraum um zehn auf 460 Liter. Den größeren Unterschied gibt es aber beim Design, das sehr viel energischer ausfällt als beim Vorgänger. Das ist auch deshalb nötig, weil sich der CLA von der A-Klasse-Limousine differenzieren muss, die neu zur Familie gestoßen ist. Sie ist etwas braver gezeichnet und vor allem 13 Zentimeter kürzer.

Bei der Technik gibt es dagegen keine Unterschiede. Den CLA gibt es als 250er mit einem 2,0 Liter großen Benzinmotor mit 165 kW/225 PS. Bis zur Markteinführung soll es auch einen CLA 200 mit 120 kW/163 PS, einen CLA 220 mit 140 kW/190 PS und einen CLA 180d mit 85 kW/116 PS geben. Als erstes Modell in der Kompaktklasse-Familie bekommt der CLA die nächste Entwicklungsstufe des Bediensystems MBUX: Hier sei vor allem die Sprachsteuerung weiter verbessert worden. tmn

