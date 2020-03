Detektive gesucht

„Ermittelt zusammen mit den besten Detektiven der Welt“ – das verspricht die Stadtbibliothek für den nächsten Lese- und Rätselspaß. Er wird am Montag, 23. März, von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der Weinheimer Stadtbibliothek in der Luisenstraße stattfinden.

Darum geht es: In der Bibliothek geschah ein unfassbares Verbrechen. Wer kann durch Kombinieren, Beobachten und logisches Denken den Täter fassen? Die jungen Teilnehmer im Alter von acht bis zwölf Jahren sichern Spuren, befragen Zeugen und holen sich Tipps von echten Stars wie den drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob sowie dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes.

Eine Teilnahme ist nur nach verbindlicher Anmeldung bei der Stadtbibliothek Weinheim unter der Telefonnummer (06201/9 05 60) bis zum 19. März möglich. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020