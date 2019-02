Deutliches Bekenntnis zum Standort

Bensheim.Seit 2017 hat sich das Bild an der Dammstraße zwischen Gartenstraße und Europaallee stark verändert. Mittlerweile ist etwa die Hälfte des Straßenzugs GGEW-Gelände und da drängt sich schon fast die Umbenennung der Dammstraße in GGEWeg auf.

Das ist allerdings nicht das Bestreben des Energieversorgers, dessen Intention eine zukunftsorientierte Energieversorgung der Region und ihrer Bürger ist. Außerdem ist das vor 133 Jahren von Privatpersonen gegründete Unternehmen fest in der Bergsträßer Bevölkerung verankert – auch durch sein Engagement im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Bensheims und der Region.

Diese Verbundenheit mit dem Standort hat die GGEW AG jetzt mit den aktuellen Investitionen an der Dammstraße einmal mehr gestärkt. 3,8 Millionen Euro für das neue zusätzliche Bürogebäude sind ein deutliches Bekenntnis. Gestern wurde der Neubau mit geladenen Gästen offiziell in Betrieb genommen, die interessierte Bevölkerung wird im Frühjahr zum Schauen und Staunen beim Tag der offenen Tür eingeladen.

Für die Erweiterungsmaßnahme hatte das Unternehmen im März 2017 das ehemalige benachbarte „Mehako“-Grundstück angekauft und hier im Oktober den neuen Mitarbeiter-Parkplatz fertiggestellt. Die Schaffung von insgesamt 134 Stellplätzen für die Mitarbeiter kann auch ein Beitrag zur Stadtgestaltung gesehen werden, denn damit wurde an dieser Stelle ein längerer Leerstand beendet und mit dem Abriss der ungenutzten Gebäude die Fläche einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

Bereits im Dezember erfolgte dann der erste Spatenstich als symbolischer Baubeginn für das neue Verwaltungsgebäude. Innerhalb eines Jahres entstand hier ein vierstöckiges Bürogebäude mit 71 neuen Arbeitsplätzen. Dass es sich hier um zusätzliche Plätze handelt, ist dem Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren geschuldet, aber auch ein Zeichen für die Zukunft. Über einen Steg bleiben altes und neues Bürogebäude miteinander verbunden.

Mit dem Neubau ergab sich außerdem die Möglichkeit, die Tochtergesellschaft GGEWnet an die Dammstraße zu holen und jetzt alles unter einem Dach anzubieten. Bisher war die GGEWnet am Weidenring angesiedelt. Der Internet-Service-Provider hat sich im alten Verwaltungsgebäude eingerichtet, in dem außerdem die Technik und die Meister ihre Arbeitsplätze haben. Das bisherige Meistergebäude wird saniert, hier werden zusätzliche Sozialräume geschaffen. js

