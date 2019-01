Deutsche Beobachter sollen zur Krim

Moskau.Bundesaußenminister Heiko Maas hat einen neuen Vorstoß zur Schlichtung des Streits zwischen Russland und der Ukraine über den freien Schiffsverkehr in das Asowsche Meer gemacht. Deutschland und Frankreich seien bereit, Beobachter an die Meerenge von Kertsch an der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zu entsenden. Diese könnten „dokumentieren“, ob die freie Durchfahrt gewährleistet ist, sagte Maas gestern nach Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. „Ich glaube, dass das durchaus ein Thema sein kann für die kommenden Wochen.“ Derzeit hält Maas die freie Durchfahrt für gegeben.

Die russische Küstenwache hatte Ende November in der Meerenge drei Schiffe der ukrainischen Marine festgesetzt und 24 Matrosen festgenommen, die immer noch in Untersuchungshaft sind. Der Vorfall hatte den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch einmal deutlich verschärft. Deutschland und Frankreich versuchen zu vermitteln. Maas hatte zunächst eine Ausweitung der OSZE-Beobachtermission in der zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen umkämpften Ostukraine vorgeschlagen. dpa

