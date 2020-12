Deutschland steigt auf

Berlin.Beim Klimaschutz hat sich Deutschland im internationalen Vergleich etwas verbessert und ins obere Mittelfeld vorgeschoben. Die Bundesrepublik hat im jährlichen Klimaschutz-Index vier Plätze gutgemacht und liegt nun auf Platz 19 – aber noch hinter Staaten wie Indien, Chile und Marokko. Die Gesamtbewertung lautet weiter nur „mittelmäßig“, wie die Autoren des Klimaschutz-Index von Germanwatch, Climate Action Networks (CAN) und New Climate Institute am Montag mitteilten.

„Desaströs“ nannten die Organisationen das Abschneiden der USA: Sie liegen ganz am Ende der Liste von 57 Staaten und der EU – noch hinter Saudi-Arabien und dem Iran. Spitzenreiter bleibt Schweden gefolgt von Großbritannien, Dänemark, Marokko, Norwegen und Chile. Die Klimaschützer urteilten aber, dass kein Land „sehr gut“ abschneidet und ließen die ersten drei Plätze der Rangliste frei. Der Index vergleicht Fortschritte und Versprechen im Klimaschutz von 57 Staaten und der EU, die Staaten sind für fast 90 Prozent der Treibhausgase weltweit verantwortlich. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020