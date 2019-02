Deutschlands Weißwurstmeister kommt aus Mannheim

Wer am Verkaufswagen von Marktmetzger Peter Burkhardt einkauft, hat gute Chancen, von seinem Sohn, dem zweifachen deutschen Weißwurstmeister bedient zu werden: 2017 und 2018 gewann Fleischermeister Philipp Burkhardt jeweils den nationalen Titel sowie den Grand Prix d‘Honneur für die beste Bratwurst im französischen Alençon.

Das Fleischerhandwerk betreibt der Familienbetrieb in dritter Generation. Großvater Werner begann 1961 mit dem Marktstand in G 1 und eröffnete kurz darauf das Geschäft im Stadtteil Waldhof. Seit den 1980er-Jahren führt Sohn Peter den Meisterbetrieb, Enkel Philipp stieg 2013 mit der Ausbildung zum Gesellen ein. „Ich war schon als kleines Kind in der Wurstküche dabei. Meine Wiege stand immer auf dem Wurstkessel, auf dem es schön warm war“, beschreibt Philipp Burkhardt die Affinität zum Fleischerhandwerk von Kindesbeinen an. Nach der Ausbildung beim Vater und dem Meisterabschluss folgten Weiterbildungen zum geprüften Betriebswirt, Verkaufsleiter im Nahrungsmittelhandwerk und zum Food-Store-Manager. „Eigentlich wollte ich nach dem Abitur Wirtschaftspädagogik studieren, aber ich bin einfach kein reiner Theoretiker“, erklärt er seinen Werdegang. Zum Sortiment gehören Fleisch von Rind, Schwein und Kalb, Roh-, Koch und Brühwürste, darunter neben der Weißwurst der ebenfalls prämierte Saumagen sowie selbstgemachte Feinkostsalate und der hausgemachte Knochenschinken.

Dienstags, donnerstags und samstags ist der Verkaufswagen auf dem Mannheimer Hauptmarkt in G 1 zu finden, zudem verkauft das Unternehmen seit 2013 auch freitags auf dem Rheinauer Marktplatz. „Mir bereitet das Marktgeschäft große Freude, vor allem, weil wir viele Kunden persönlich kennen – und auch gerne mal ein Späßchen mit ihnen machen“, erklärt Philipp Burkhardt und ergänzt: „Es gibt doch nichts Schöneres, als den Kunden etwas Selbstgemachtes mit voller Überzeugung anbieten zu können.“ imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019