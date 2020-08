Diakonie-Direktor Michael Graf über die Ökonomie des Brots

Ferien bieten Zeit, sich ein Thema von mehreren Seiten anzuschauen. Evangelische Gemeinden laden in diesem Jahr zu vier ganz unterschiedlichen Sommerpredigtreihen ein: Im Mannheimer Süden geht es um „brennendheißen Wüstensand“, die Innenstadt lädt in die „Sommer-Märchen-Welt“ ein, die Neckarstadt fragt „Wo wohnt Gott?“ und auf der Vogelstang lautet das Motto „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht“. Im Gemeindezentrum geht es sonntags um 10 Uhr und um 11.15 Uhr um das tägliche Brot. Am 23. August ist Diakonie-Direktor Michael Graf zu Gast. Unter dem Titel „Brich mit den Hungrigen dein Brot“ macht er sich Gedanken zu einer Ökonomie des Brotes. Die Predigtreihe geht bis zum 13. September. Dann spricht Lehrvikarin Schulz über „Bethlehem – eine Reise nach Brothausen“. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020