Diakoniekirche feiert Jubiläum

Seit zehn Jahren hat die Diakoniekirche Luther ihre Türen und Räume geöffnet für Begegnung und Austausch, Hilfe und Vernetzung. Unser Bild zeigt den Gottesdienst zur Wiedereröffnung am 28. Juni 2010. Das Team mit Ehrenamtlichen um Diakonin Andrea Weiß ist in dieser besonderen Alltagskirche mit lebenspraktischer Unterstützung für viele Menschen da. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Oktober, wird nun in der Neckarstadt-West gefeiert: Am Samstag mit viel Musik von 17 bis 21 Uhr. Den Festgottesdienst am Sonntag um 11 Uhr hält Dekan Ralph Hartmann. Um 13 Uhr folgen „Gespräche zu den Anfängen“ mit Wegbegleiter der Diakoniekirche und anschließend bis um 17 Uhr mehrere Kurz-Konzerte. Auf der Lutherstraße gibt es ab 11.30 Uhr Steaks und Vegetarisches sowie Kaffee – Besucher sollen selbst Becher mitbringen – und Kuchen und Spielangebote vom Kinderkaufhaus Plus. Nach dem Abendsegen um 17 Uhr endet das Festwochenende rund um die 1906 erbaute Kirche. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020