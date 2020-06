Die Baureihe von ihrer schönsten Seite

Mannheim.Bei der Jagd auf Kundschaft gehen Autohersteller gern auch Kompromisse ein. Sie vereinen dabei Stilelemente und besetzen Nischen. So wie Kia beim XCeed. Dieses neue Angebot gibt sich als kerniger Ceed-Ableger mit Charakteristiken von SUV (Sport Utility Vehicle) und Coupé, ohne sich dabei einem der beiden Segmente zu sehr anzunähern.

Der sportliche Crossover XCeed bereichert die Ceed-Familie ebenso wie den Automarkt. Nach Ceed, Ceed Sportwagon und ProCeed reiht sich der XCeed als vierter Ableger in die Baureihe ein. Zusätzlich erhöhen sportliche GT- sowie genügsame Hybrid-Modelle die Auswahl beim koreanischen Mittelklasseauto. Die Baureihe in der Kompaktwagenklasse ist also gut aufgestellt.

Höher und breiter

Der 4,40 Meter lange Crossover XCeed präsentiert sich mit betont dynamischer Silhouette und setzt sich von seinen Schwestermodellen deutlich ab. Die Karosserie ist höher und breiter, die Dachlinie geneigter und das Heck bulliger. Die Bodenfreiheit liegt mit bis zu 184 Millimetern bis zu 44 Millimeter höher als beim Ceed. Zudem präsentiert sich der XCeed mit schwarz verkleideten Radläufen und Seitenschwellern sowie einem Unterfahrschutz-Imitat. Der XCeed schwimmt somit auf der SUV-Welle, ohne jedoch fürs grobe Gelände gerüstet zu sein. Nicht einmal ein Allradantrieb gehört zur Ausstattung des hippen Koreaners.

Im Großstadtdschungel macht der XCeed aber eine gute Figur. Seinen Insassen gewährt der Korea-Crossover hier einen guten Überblick. Der Fahrer und sein Beifahrer nehmen auf bequemem Gestühl mit reichlich Seitenhalt Platz. Wegen der abfallenden Dachlinie ist die Kopffreiheit bei größer gewachsenen Personen schnell ausgereizt. Der 1,73 Meter große Mitfahrer indessen hatte noch etwas Platz über dem Scheitel. Fürs Gepäck steht ein Fach mit einem Volumen von ordentlichen 426 Litern zur Verfügung. Durch Umklappen der dreigeteilten Rückbank erhöht es sich auf bis zu 1378 Liter.

Edles Flair

Der hochwertig ausgestattete Innenraum verströmt ein edles Flair. Exklusiv ist die Ausführung Xdition. Gelb eloxierte Einsätze zieren das Armaturenbrett, gelbe Kontrastnähte die vorderen Türverkleidungen sowie die Sitze in Wabenmuster. Unter der Motorhaube arbeiten wahlweise drei Benziner (120, 140, 204 PS) sowie zwei Diesel (115 und 136 PS). Die Selbstzünder verfügen über ein 48-Volt-Mildhybridsystem, das laut Kia die CO2-Emissionen um bis zu 10,7 Prozent reduziert. Auch eine Plug-in-Hybrid-Variante ist im Handel.

Der XCeed 1.4 T-GDI leistet 140 PS. In 9,4 Sekunden hat er die 100-Kilometer-Marke erreicht. Die Spitze liegt bei 200 km/h. Der Motor bietet gute Leistungen bei angenehmer Laufkultur. Das dynamisch ausgelegte Fahrwerk hält den XCeed auch bei flotten Kurvenfahrten in der Spur. Nur minimale Wankbewegungen verzeichnet der Fahrer bei der Kurvenhatz. Den Verbrauch gibt Kia mit durchschnittlich 6,2 Litern an. Bei Testfahrten lagen wir fast drei Liter über der Werksangabe (NEFZ). Der Kia XCeed 1.4 Xdition kostet 28 710 Euro. Das günstigste Modell kommt auf 21 390 Euro.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020