Die Begegnung von Täter und Opfer

Das Leben der jungen Sophie Stippel aus Mannheim wurde schon früh zur Leidenszeit. Bereits 1936 geriet die 1985 im hohen Alter von 93 Jahren in Weinheim Verstorbene als Mitglied der Bibelforscher (heute Zeugen Jehovas) ins Visier des NS Regimes. Nach Verhaftung und Gefängnisaufenthalten in Bruchsal und Mannheim wurde sie 1938 ins erste Frauen-Konzentrationslager Lichtenburg deportiert. Von da ging ihr Weg 1939 nach Ravensbrück und schließlich März 1942 nach Auschwitz.

Dort begegnet sie als Gefangene noch auf der Rampe einem Mann, den sie aus Kindheitstagen in Mannheim kennt: Rudolf Höß, Lagerkommandant und einer der schlimmsten Massenmörder des NS-Regimes. Auch Höß erkennt Sophie Stippel und holt sie als Köchin in seine private Villa, die in Sichtweite der Gaskammern steht. Es ist eine Geschichte von Leid und Grausamkeit, die 2018 in einem Buch und einem 60-minütigen Dokumentarfilm festgehalten worden ist; beides wurde vom Marchivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung (vormals Stadtarchiv Mannheim ISG) angestoßen.

Der Weinheimer Enkel der Verfolgten, Gerald Sander, hatte die Dokumente über das Leben seiner Großmutter gefunden und dem Marchivum zur Verfügung gestellt. Sophie Stippel hat diese Leidenszeit überlebt. Am Sonntag, 17. März, 11 Uhr, wird im Weinheimer Kino „Modernes Theater“ der Dokumentarfilm „Die Köchin des Kommandanten – zwei Wege nach Auschwitz“ zu sehen sein.

Sophie Stippel wuchs in der Schwetzingerstadt in Mannheim auf, in der Nachbarschaft des späteren Nationalsozialisten und berüchtigten Lager-Kommandanten Rudolf Höß (1901 – 1947). 1942 begegneten die beiden Mannheimer sich in Auschwitz wieder.

In seiner in polnischer Haft entstandenen Autobiografie, deren Wahrheitsgehalt an vielen Stellen auch heute noch in Zweifel gezogen wird, lobt Höß ausdrücklich den Fleiß und die aufopferungsvolle Arbeit Sophie Stippels und ihrer inhaftierten Glaubensschwestern: „Besonders rührend waren sie um die Kinder besorgt, um alle, die großen wie die kleinen. Diese hingen auch an ihnen, als wenn sie zur Familie gehörten“, schrieb er.

Der Film folgt überwiegend Gerald Sanders Recherchen, rekapituliert Stippels wie Höß’ Biografien und führt sie an den Berührungspunkten in Mannheim und Auschwitz zusammen. Ergänzend zu dem Film ist auch ein Buch erschienen. „Der Kommandant und die Bibelforscherin“ von Strobel und dem Mannheimer Historiker Wilhelm Kreutz befasst sich ausführlich mit den so unterschiedlichen, aber doch zum Teil parallel verlaufenden Biografien von Sophie Stippel und Rudolf Höß.

Es sind die Irrwege der deutschen Geschichte in den Lebensläufen eines Opfers und eines Täters. Auf der einen Seite der Nazi Höß, der in den Konzentrationslagern Dachau und Sachsenhausen vom Blockführer zum „Schutzhaftlagerführer“ aufstieg und als Kommandant von Auschwitz den Massenmord organisierte.

Auf der anderen Seite die neun Jahre ältere Sophie Stippel, die sich nach dem frühen Tod ihrer jüngsten Tochter den Zeugen Jehovas anschloss und als „Bibelforscherin“ kriminalisiert wurde; dies war auch der Grund, warum sie vor ihrer Anstellung bei Höß in Lichtenburg, Ravensbrück und Auschwitz inhaftiert war.

Höß war SS-Obersturmbannführer und von Mai 1940 bis November 1943 Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Er wurde als Kriegsverbrecher 1947 zum Tode durch den Strang verurteilt und am Ort des ehemaligen Stammlagers hingerichtet.

