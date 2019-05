Die Briten wollen aus der Union austreten

Brexit-Befürworterin bei einer Demo in London. © picture alliance/dpa

Am 23. Juni 2016 haben die Briten in einer Volksabstimmung mit fast 52 Prozent der Stimmen für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Nach mehr als 40 Jahren Mitgliedschaft werden die Briten also als erstes Land die Europäische Union verlassen. Die Schritte eines Austritts aus der EU regelt Artikel 50 des EU-Vertrags.

Eigentlich wollte Großbritannien bis zum 29. März die Europäische Union verlassen haben. Über Monate kamen die Verhandlungen nicht voran. Im November 2018 einigten sich die britische Regierung und die EU auf ein Austrittsabkommen, das vom Unterhaus – dem britischen Parlament – aber mehrmals abgelehnt wurde.

Zeitpunkt ist unklar

Nach diesem Hin und Her bat die britische Premierministerin Theresa May um einen Aufschub, damit der Brexit geregelt organisiert werden kann. Die Austrittsfrist wurde dann auf den 31. Oktober verschoben. Wann genau der Brexit stattfindet, ist dennoch unklar. Klar dagegen ist: Großbritannien nimmt auf jeden Fall an der Europawahl teil. Gewählt wird am 23. Mai, weil sich in Großbritannien der Donnerstag als Tag für Wahlen eingebürgert hat.

„Im Idealfall wären wir gerne in einer Situation, in der die Mitglieder des Europäischen Parlaments ihre Mandate gar nicht erst antreten müssen“, sagte kürzlich Vize-Regierungschef David Lidington in London. Demnach soll der Brexit bis zur Sommerpause des britischen Parlaments unter Dach und Fach sein. Das wäre Ende Juli. Es bleibt also spannend.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019