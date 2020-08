Die Chemie stimmt sofort

Erstmals gehen die Frauen des ASV Eppelheim als Spielgemeinschaft gemeinsam mit dem Heidelberger SC II auf Torejagd. Für Trainer Tim Weiser bestand die schwere Aufgabe darin, aus den beiden Teams eine Einheit zu formen.

„Die Zusammenführung läuft wirklich super. Es war von Anfang an sehr harmonisch und die Chemie hat sofort gestimmt“, erklärt Weiser. „Man spürt schon nach kurzer Zeit eine sehr angenehme Vertrautheit unter den Spielerinnen.“

Nachdem der Heidelberger SC in der Vorsaison Rang sieben erreicht hatte, schlossen die Eppelheimerinnen auf Platz zehn ab. Dementsprechend zurückhaltend formulieren die Verantwortlichen die Ziele für die neue Saison. „Wir sind da recht bodenständig und realistisch. Wir sind eine neu gegründete SpG, die insbesondere aufseiten der Eppelheimerinnen studienbedingt noch einige wichtige und spielstarke Abgänge bevorstehen. Wenn wir irgendwo im unteren Mittelfeld landen würden, wären wir schon sehr zufrieden“, sagt Weiser.

Vorerst für eine Saison

Der Spaß am Sport, der Weg der kleinen Erfolge und die individuelle Entwicklung stehen als Ziele ganz klar im Vordergrund. Ob das Gebilde der Eppelheimerinnen mit dem Heidelberger SC eine dauerhafte Einrichtung werden könnte, ist noch nicht klar.

Die Kooperation wurde vorerst für eine Saison geschlossen. Letztlich werde die Personaldecke in beiden Clubs in Zukunft darüber entscheiden, so Weiser. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020