Die derzeit beste deutsche Filmserie

Vor zwei Jahren bescherte „Dark“ den Deutschen ihre erste „eigene“ Netflix-Serie. Klugerweise holten die Showrunner Jantje Friese und Baran bo Odar ihre Zuschauer in der deutschen Provinz ab: inmitten von finster raunenden Wäldern, in denen plötzlich Kinder verschwinden. Am 21. Juni erscheint nun in acht neuen Episoden die zweite Staffel des düsteren Mystery-Thrillers.

Diese macht, wie schon das Ende der ersten Staffel, klar: Ein deutsches „Stranger Things“ will „Dark“ so gar nicht sein. Gänzlich ironiefrei, intellektuell anspruchsvoll, hochkomplex und selbstverständlich unendlich düster spielt die Serie mit der „German Angst“ eines Fassbinder oder Murnau.

Gut möglich, dass es diese zugleich so undeutsche „Germanness“ war und ist, die „Dark“ in den Vereinigten Staaten und anderswo zum Publikums-Geheimtipp machte, während hierzulande vor allem (und immerhin) die Feuilletons anerkennend nickten. Mit fortschreitender Handlung – bei einem so komplexen Drehbuch mit Zeitsprüngen ein relativer Begriff – entfernt sich die Serie auch in Staffel zwei mehr und mehr vom deutschen TV-Einerlei, das aus der Furcht vor dem Experiment geboren ist, mit dem man das zarte Publikum ja herausfordern könnte. Und gefordert wird es in „Dark“: Schwer sind die Verstrickungen und Beziehungen auseinanderzuhalten, nur mühevoll die kleinen und großen Geheimnisse der Bewohner zu durchblicken, geschweige denn die Komplexität der Zeitreisen-Paradoxa.

Noch mehr Zeitebenen

Zu den bisherigen Zeitebenen – unserer Gegenwart, Mitte der 1980er-Jahre und den frühen 1950-ern – gesellen sich nun Ausflüge ins Jahr 1921 und in eine postapokalyptische Zukunft. In Letzterer schlägt sich Jonas, gespielt vom fantastischen 22-jährigen Nachwuchsstar Louis Hofmann, mit „Mad Max“-artigen Gangs in einer zerstörten Welt herum.

Während in unserer Zeit Sylvester Groth als neu eingeführter Ermittler nach den immer zahlreicher werdenden vermissten Personen sucht, während wir den Polizisten Ulrich Nielsen (Oliver Masucci) als einen jener Vermissten 1953 im Knast versauern sehen, und während die Familien Doppler, Kahnwald, Tiedemann und Nielsen auf allen Zeitebenen lügen, trauern, streiten und intrigieren, naht also in der „Gegenwart“ des Jahres 2020 die atomare Apokalypse. Wobei die wahren Kausalitäten angesichts der „parallel“ existierenden Zeitebenen hier abermals fraglich sind. Alles ist miteinander verschränkt, so die Botschaft.

Getragen wird der komplizierte Reigen, in dem ausnahmslos alle Darsteller dem meisterwerkwürdigen Drehbuch zu voller Geltung verhelfen, von Altbekannten wie Jördis Triebel und Karoline Eichhorn und von Neulingen wie Groth und Winfried Glatzeder.

Die existenzielle wie die psychische Bedrohung steht in der zweiten Staffel „Dark“ im Mittelpunkt, ebenso wie ihre Personifizierung Noah (Mark Waschke), jene mysteriöse Priester-Figur.

Aus der fantastischen Inszenierung von Geheimnissen, in Form von starken Bildern und zu mitreißendem Soundtrack schaffen Friese und bo Odar mit „Dark“ die derzeit beste deutsche Filmserie. Sofern man sich darauf einlässt. tsch

