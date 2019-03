Die deutsche Furcht

Sind die Deutschen ein Volk von Angsthasen? Der gängige Begriff der „German Angst“ scheint genau das zu bestätigen. Und tatsächlich, wenn man auf die letzten Jahrzehnte zurückblickt, dann hatten die Deutschen vor vielem Angst: vor dem Kommunismus, einem Atomkrieg, dem Terror der RAF, zuletzt vor den Flüchtlingen oder der Globalisierung. In seinem Buch „Republik der Angst“ spürt der in den USA lehrende Historiker Frank Biess den tieferen Ursachen nach. Die liegen für ihn nicht etwa in einem spezifischen Nationalcharakter begründet, sondern in der Historie, speziell in der für Deutschland katastrophal verlaufenen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Angstgeschichte nach 1945 ist aber für den Autor nicht nur schlecht, sie intensivierte vielmehr auch die demokratische Wachsamkeit und das Bewusstsein für Krisen und trug so letztlich zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik bei.

„Republik der Angst“ von Frank Biess war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Sachbuch/Essayistik (Frank Biess: „Republik der Angst. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik“. Rowohlt Verlag, Reinbek. 624 Seiten, 22 Euro). dpa

