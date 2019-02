Die „Drei Prinzen“ heizen mächtig ein

Selina I. hält es nicht mehr auf dem Thron: Als die „Drei Prinzen“ ihr Medley anstimmen, tanzt die CdG-Prinzessin ausgelassen auf der Bühne. Zwischendurch mischt sie sich sogar in die Choreografie der Sänger und spielt die Luftgitarre mit den drei Kappenträgern. Keine Frage: Beim Auftritt der ehemaligen Mannheimer Stadtprinzen erreicht die Stimmung bei der närrischen Sitzung des Clubs der Gemütlichen (CdG) ihren absoluten Höhepunkt.

Stefan Hoock, Roberto Troncone und Stefan Rinklef heizen den närrischen Gästen mit den Schlagern und Stimmungsliedern mächtig ein. Textsicher singen die Fastnachter „Ich war noch niemals in New York“ und „Mann für Amore“ mit. Bei „Mich hat ein Engel geküsst“ holt Stefan Hoock die Damen aus dem Publikum in einer Polonäse auf die Bühne. Zusammen mit Prinzessin Selina I. tanzen sie dort weiter zu den Hits der Fastnachtsprinzen. Den Rest des Programms verfolgt die CdG-Prinzessin von ihrem Platz auf dem Narrenthron: Sie sieht und hört Büttenreden, Tanzauftritte, Musik- und Gesangseinlagen, mit denen die „Gemütlichen“ ihre Fastnacht feiern.

Zu den Programmpunkten gehört zum 49. Mal der Musikprofessor. Werner Beidinger startete als Sechsjähriger in der Bütt beim CdG seine närrische Laufbahn und hat seitdem kaum eine Sitzung verpasst. Auch diesmal liefert er einen musikalischen Jahresrückblick. Und sinniert am Klavier mit „Volksliedern für Volksvertreter“ über das Zeitgeschehen.

„Sagt mal, von wo kommt ihr denn her? Von Rechtsaußen, bitte sehr“, singt er über die AfD und weiter: „Ohne Programm, da tät ich mich schämen – Unser Programm sind Stammtischthemen“. Seine Lieder unterbricht er immer wieder für Episoden aus dem Leben, so erzählt er von einem Freund, der von seiner Frau 43 Päckchen Snickers bekommen hat – statt Sneakers in Größe 43.

Wie ein Schwänlein getanzt

Noch länger kommt der Fanfarenzug aus Hockenheim zur närrischen Sitzung. „Vor 65 Jahren wurde der Verein gegründet, schon ein Jahr später waren sie in Viernheim zu Gast“, kündigt Elferratspräsident Detlef Gläser die Musiker und ihren Auftritt an. Zur CdG-Sitzung kommen weitere närrische Gäste angereist. „Klara Kohlbecker“ kommt in ungewohntem Outfit – in Hemd und Jeans. „Ich hab beim Bierholen meine männlichen Hormone entdeckt“, bekennt der harte „Karl“. „Und jetzt bin ich unheimlich faul geworden…“ – damit hat sie vor allem die weiblichen Gäste auf ihrer Seite. Trotzdem hat sie ihre „emanntapezierte Seite“ entdeckt und tanzt wie ein Schwänlein über die Bühne. Herrlich mitanzusehen, wie sich Marion Striebich so gar nicht ernst nimmt. Am Ende steht „Klara“ in ihrem Blümchenkleid mit Schal im selbst ausgelösten Konfettiregen.

Die „Frühschoppler“ von den Igglemer Bessem aus Böhl-Iggelheim lassen die Stimmungswogen nach der Pause wieder hoch schlagen. „Wir machen Party heut, olé olé, denn es ist Fastnachtszeit, olé olé, klatscht in die Hände und springt in die Höh“, animieren sie die Viernheimer Narren an den Tischen zum Mitmachen.

Elferratspräsident Detlef Gläser steigt in die Bütt. „Ich hatte die norwegische Krankheit – Björn-Out…“ berichtet er von seinem Alltag als Ehemann zu Hause, wo er das Spülmaschine-Einräumen und das Wäschewaschen optimiert. Und er erzählt von einer Essenseinladung mit viel Federweißer, der durchschlagenden Erfolg brachte. Das Malheur säubert der gewissenhafte Mann im Gäste-WC und verstaut die frisch gewaschene Unterhose in der Handtasche – bis die Gattin daheim zu seinem Schrecken sagt: „Ich hatte gar keine Handtasche dabei.“

Das Finale gehört der Forlebuzzel-Zunft aus Hambrücken. Lautstark ziehen die Guggemusiker ins Bürgerhaus ein und reißen die CdG-Besucher ein letztes Mal von den Stühlen. Mit dem „Sound of Silence“ entlassen sie die Narren in die Nacht – natürlich nicht leise, sondern im „Sound of Guggemusik“.

