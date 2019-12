Die fabelhafte Madame Tussaud

Das Londoner Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud ist weltberühmt. Weniger bekannt ist die bewegte Lebensgeschichte der Schöpferin. Der Engländer Edward Carey erzählt sie in Romanform. Das gibt ihm künstlerische Freiheiten. Seine Geschichte mit dem langatmigen Titel „Das außergewöhnliche Leben eines Dienstmädchens namens Petite, besser bekannt als Madame Tussaud“ kommt etwas märchenhaft daher, mit düsterem Touch. Marie Grosholtz (später verheiratete Tussaud) erinnert an Aschenputtel. Carey macht sie kleiner und verlorener, als sie war. Bei ihm wird sie zum Dienstmädchen, das sich seine Rolle als Assistentin des Wachsbildners Curtius erst erkämpfen muss. Am Ende macht Marie Abdrücke der Köpfe von Pariser Aristokraten und Revolutionären, bevor sie unter der Guillotine fallen. Schön sind die Illustrationen des Autors. (C.H.Beck, 492 S., 24 Eu.) dpa

