Die Farbe der Gewalt

Einen alten Schulfreund hat Immacolata Amodeo in ihrer Funktion als Leiterin des Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrums da eingeladen. Denn aus dem sei ein „früh anerkannter“ Schriftsteller geworden, sagt sie. Dessen Texte vielfach übersetzt wurden, selbst ins Japanische, was einem deutschen Lyriker nicht allzu häufig widerfährt. Dieter M. Gräf, geboren 1960, stammt aus Ludwigshafen, zog aber in ziemlich jungen Jahren weg. „Wer hierbleibt, ist verloren“, meint er im Ernst-Bloch-Zentrum: Es sei hier nicht zu schaffen, überregionale Resonanz zu finden. Wenn Gräf heute wieder in seine Geburtsstadt kommt – er tut dies regelmäßig –, fällt ihm vielerorts der Leerstand auf. Er hat sich eine kritische Verbundenheit bewahrt. Der schroffe, ungeschönte „Ludwigshafen-Style“ habe auch etwas für sich, findet er.

Und irgendwie schlägt sich das auch in Gräfs Gedichten nieder. „Falsches Rot“, der aktuelle und mit selbstgeschossenen Schwarzweißfotos geschmückte Lyrikband, erforscht eine (nicht nur) politische Signalfarbe. Und fragt sich immer wieder, warum Utopien derart oft in blutrünstigen Rigorismus umschlagen. Beginnend mit den Wiedertäufern aus dem 16. Jahrhundert, bis zur RAF. Der Kommunismus und die DDR nehmen in der Betrachtung einen breiten Raum ein: Eine lyrische Biografie beschreibt Johannes Robert Becher, Selbstmordkandidat und Junkie, einen roten Rilke, der den „Stallgeruch des Bürgertums“ nie aus den Kleidern schütteln konnte.

Doch nach Ludwigshafen kehrt der Autor auch zurück, erinnert sich – als seine Mutter stirbt – an eine Zeit, die „Samstage mit Schaumzusatz“, Vertrauenslehrer und geteerte Lungen kannte. Die Gedichte haben einen „Klangkörper“, vermitteln hohe Sprachartistik. „Ich feile gern an Dingen, schreibe nicht drauflos.“ Das hört man jederzeit. HGF

