Die Flora entdecken

Mit dem Frühjahr beginnen die Führungen durch den berühmten Weinheimer Exotenwald. Der Naturexperte Dietmar Spicker bietet Begehungen durch den Exotenwald an, in dem rund 140 verschiedene Baumsorten aus aller Herrenländer stehen. Unter anderem wachsen im Exotenwald, der sich gleich an den Weinheimer Schlosspark anschließt, Mammutbäume, die eigentlich in Nordamerika beheimatet sind.

Die ältesten sind fast 150 Jahre alt. Auf rund 35 Hektar können weitere seltene Baumarten wie chilenische Andentannen, japanische und nordamerikanische Magnolienbäume und kalifornische Flusszedern bewundert werden. Außerdem zeigt die neu errichtete Wendthütte exotische Holzarten in ihrer ganzen Vielfalt. Der Exotenwald ist auf begehbaren und gekennzeichneten Rundwegen jederzeit frei zugänglich.

Treffpunkt ist um 15 Uhr am Brunnen im kleinen Schlosshof. Dauer der Führung: ca. zwei Stunden. Nur mit Voranmeldung: Stadt Weinheim, Tourist Information, Telefon 06201/8 26 10, E-Mail: tourismus@weinheim.de Weitere Termine für öffentliche Führungen: 28. April, 19. Mai, 23. Juni, 28. Juli, 1. September, 13. Oktober. wn

