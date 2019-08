Die Fluktuation ist wie immer groß

Auch in dieser Saison gibt es in der Verbandsliga Württemberg eine große Fluktuation. Fünf Mannschaften mussten aus der Liga absteigen, sieben neue kamen hinzu.

Die Liga hat nun 17 (Vorjahr 16) Vereine. Drei Clubs sorgten in der vergangenen Saison an der Tabellenspitze für einen furiosen Dreikampf, der erst am letzten Spieltag entschieden wurde. Meister wurden die Sportfreunde Dorfmerkingen mit einem Punkt Vorsprung vor dem FSV Hollenbach, der sich die Vize-Meisterschaft sicherte. Auch zum Dritten SKV Rutesheim betrug der Abstand nur einen Zähler.

Nur zwei Jahre nach dem Titel in der Landesliga gelang der Truppe von Trainer Helmut Dietterle damit der Sprung in die Oberliga. Hollenbach zeigte sich im Relegationsspiel gegen den Freiburger FC zu harmlos und unterlag zuhause vor stattlicher Kulisse klar mit 1:5. Dennoch war es ein großartiger Erfolg der jungen Hollenbacher Mannschaft, der man auch in Zukunft einiges zutrauen kann.

Aus der Verbandsliga abgestiegen sind der FV Löchgau (in die Landesliga 1), der FC 07 Albstadt (LL 4), FV Olympia Laup-heim (LL 4), SV Breuningsweiler (LL 1) und der VfL Nagold (LL 3), der im Abstiegsrelegationsspiel gegen den TSV Heimerdingen (LL 1) 2:4 unterlag. Neben Heimerdingen kommen neu in die Verbandsliga die Meister aus den Landesligen: SV Fellbach (LL 1), TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (LL 2), VfL Pfullingen (LL 3) und der TSV Berg (LL 4). Zuwachs gab es auch aus der Oberliga mit der TSG Backnang und der Normannia Gmünd, die beide abgestiegen sind.

Dass es in der Verbandsliga immer recht eng zugeht, ist bekannt. Am meisten gehandelt als Titelanwärter werden Backnang, Gmünd und Essingen. Als Außenseiter sind auch der FRSV Hollenbach (siehe eigener Bericht in diesem Heft), Rutesheim und Calcio Leinfelden-Echterdingen genannt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019