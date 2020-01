Die ganze Familie ist mit dabei

Das wird ein Fest: Im Juni feiert das Café Central in Weinheim sein 25-jähriges Jubiläum und schart dabei so ziemlich jede Band um sich, die dem bekannten Musikclub in all den Jahren einen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt hat.

Das Ganze findet am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juni, statt mit einem Open-Air-Konzert auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Uhlandschule und natürlich jeder Menge Musik im Club selbst.

Am Freitag, 5. Juni, geht es um 18 Uhr los mit Affenfaust, seit dem legendären Hemsbacher Kerwesong von vergangenem Jahr in aller Munde. Viele Bandmitglieder kennt man noch von Ngobo Ngobo; die Mutter aller Ska-Bands, die 1996 die heute noch legendäre Weihnachtsparty ins Rollen brachte und das Central mit ihrem Two-Tone-Ska eskalierte.

Ebenfalls mit dabei sind die Mason Dixie Hobos mit ihrem Psychobilly-Sound, die 1995 mit Loaded eines der ersten Konzerte spielten und im Mai ihr 30-jähriges Bestehen feiern.

Eine richtige Hip-Hop-Show starten danach Retrogott & Hulk Hodn, die immer noch alles selbst machen und sich bei dem großen deutschen Rap-Sell-Out nicht beteiligt haben. Gegen 21 Uhr ist dann Funpunk angesagt mit den legendären Abstürzenden Brieftauben, die mittlerweile auch zur Café-Familie gehören – die Bravo von 1993 lässt grüßen.

Und schließlich noch die Lokalmatadoren schlechthin: Dr. Woggle and the Radio, die mittlerweile zum Central-Inventar gehören und Kultstatus genießen. Im Club geht es dann weiter mit einer Überraschung und Nick, einem ebenfalls festen Bestandteil im Central. Ob als Musikfan in der ersten Reihe, als DJ oder mit seiner Skapunk-Band Loaded – Central-Pächter Michael Wiegand liebt ihn.

Der Samstag beginnt um 17 Uhr mit den White Sparrows, die einst beim Newcomerfestival im Central gestartet sind. Seitdem fahren die Weschnitztäler Tour um Tour und werden immer besser. Danach kommen die Schweizer Surfpunk-Psychobillys The Peacocks. Und Mambo Kurt, der Orgelgott, fehlt natürlich auf keinem Café-Festival und wird wohl wieder von der Bühne springen.

Am Abend steht schließlich die Kölner Rocklegende Zeltinger auf der Bühne und macht den Parkplatz zur Arena. Motto: Da simma dabei. Im Café geht es dann weiter mit einer wirklich großen Überraschung, die schon bald bekannt gegeben wird.

Und den Abschluss machen dann die Partymacher von Techno in Town alias David Bühler alias The Minimal Project. Dass viele altbekannte Namen auftauchen, ist übrigens so gewollt. Die Central-Familie soll auf dem Festival spielen und gemeinsam feiern.

Der Vorverkauf für das Jubiläumsfestival „25 Jahre Café Central“ läuft, Karten gibt es unter anderem im Ticketshop der DiesbachMedien (Telefon 06201/8 13 45) und in der OZ-Geschäftsstelle in Fürth (Telefon 06253/43 63). wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020