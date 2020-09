Die Geschichte sucht sich ihre passenden Erzähler

Ist es ein Buch über Boxweltmeister Muhammad Ali, über die Beziehung zweier Brüder oder über die Apartheidrepublik Südafrika und die Kaprepublik von heute? Weder, noch. Der neue Roman „Schlagabtausch“ von Ivan Vladislavic reflektiert vielmehr darüber, wie eine Geschichte zu erzählen ist. Der eine Erzähler, Joe, will anhand seiner Erinnerungen an den Champion über seine Kindheit in den 1970ern schreiben; er bittet seinen Bruder Branko, ihm bei der Familiengeschichte zu helfen – und langsam geht die Erzählerstimme auf Branko über. Schließlich ist dieser es, insbesondere nach dem Tod Joes, der die Geschichte erzählt, von der er bis zuletzt glaubt, es sei Joes Geschichte. Wer also ist Erzähler, wem gehört die Geschichte, oder sucht sich die Geschichte die Erzähler, die sie braucht?

So formal und konstruiert das klingt, so faszinierend und fesselnd hat Vladislavic sein Thema ausformuliert. Der 63-jährige Schriftsteller, der an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg Kreatives Schreiben lehrt, hat schon in seinen bisherigen ins Deutsche übersetzten Büchern „Der Plan des Baumeisters“, „Die Terminal-Bar“, „Johannesburg. Insel aus Zufall“, „Exploded View Johannesburg“ und „Double Negative“ gezeigt, dass es ihm zum einen um die Strukturen von Narrativen geht, zum anderen darum zu zeigen, dass sich in jede Geschichte eine Vielzahl anderer Geschichten, Verknüpfungen und Schicksale verschachtelt. Es ist im Grunde eine bodenlose Literatur, die Vladislavic schreibt und damit eher zum Nachdenken anregt als Entwürfe präsentiert.

Mehrere Sichtweisen

Daher ist der deutschsprachige Titel „Schlagabtausch“ aufgrund seiner Doppeldeutigkeit gut gewählt, spielt er doch vordergründig auf Muhammad Ali und hintergründig auf die Brüderbeziehung an und vermittelt dabei zugleich den Aspekt des Tausches, des Austauschens, der dem Erzählen innewohnt und eben auch die eine Sichtweise durch eine andere austauschen, ersetzen kann.

Sieht man von einigen zelebrierten Wortverliebtheiten Vladislavics ab und auch vom zuletzt unerheblichen Fortschreiben der Sportlerkarriere Muhammad Alis, dann ist „Schlagabtausch“ ein Roman, der nicht seines Inhalts, sondern wegen der Art, wie er erzählt ist, nachwirkt. Er eröffnet ein fundamentales Verständnis von Literatur und ist insofern auch ein Schlagabtausch zwischen Autor und Leserschaft.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020