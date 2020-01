Die evangelische Gemeinde in der Weststadt lädt am Sonntag, 19. Januar, zum Kindergottesdienst ein. In diesem Kindergottesdienst steht die Geschichte von David und Goliath im Mittelpunkt. Sie erzählt von der Kraft des Glaubens und von einem Gott, der die Menschen auch in Zeiten der Angst nicht alleine lässt. Der Kindergottesdienst beginnt um 10 Uhr gemeinsam mit den Erwachsenen in der Markuskirche. Nach einem gemeinsamen Anfangsteil gehen die Kinder ins Gemeindehaus und feiern dort ihren eigenen Gottesdienst. Dieser endet um circa 11 Uhr. Kinder, die nicht alleine am Kindergottesdienst teilnehmen möchten, dürfen gerne in Begleitung kommen. Nähere Informationen bei Gemeindediakonin Heike zur Brügge, Telefon 06201/592493.

