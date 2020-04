Die Glocken läuten in weltweiter Solidarität

Tauberbischofsheim.Die Kar- und Ostertage in den Seelsorgeeinheiten des katholischen Dekanats Tauberbischofsheim werden ohne die gewohnten Gottesdienste stattfinden.

„Priester der Seelsorgeeinheiten und des Dekanats feiern die Gottesdienste stellvertretend für die ganze Gemeinde und nehmen dabei auch die persönlichen Anliegen der Gemeindemitglieder auf, die auf bunten Zetteln an die Kreuze gehängt werden oder in die ausgelegten Fürbittbücher geschrieben werden“, wie Dekan Gerhard Hauk mitteilt. Abgesprochen wurde unter den Leitern der Seelsorgeeinheiten, dass jeweils am Sonntag um 10 Uhr und an den Werktagen zwischen 18 und 18.30 Uhr – je nach örtlicher Tradition – die Glocken läuten, zum persönlichen Gebet einladen und zugleich hinweisen auf die Gottesdienste, die zeitgleich im Freiburger Münster gefeiert werden. „Das Läutern der Glocken ist ein Zeichen, das uns alle die Corona-Krise angeht und wir in weltweiter Solidarität zusammenstehen.“

Für Palmsonntag, für die Kar- und Ostertage veröffentlicht die Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim ein Gebetsheft „Kar- und Ostertage zu Hause“. Dieses Gebetsheft liegt in den Kirchen und im Pfarrbüro aus, kann auf der Homepage heruntergeladen werden oder wird auch auf Anfrage in Papierform vorbeigebracht. Ergänzend zum Gebetsheft wird für Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag ein Video (Gottesdienst) erstellt, das über das Internet empfangen werden kann, so der Dekan.

Predigten und Gedanken in Zeiten von Corona finden sich auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde Wertheim.

In der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach hält Pfarrer Damian Samulski an der Tradition fest, nach dem Ostergottesdienst geweihte Eier zu verteilen. „In den Kirchen stehen ab Ostersonntag Körbe mit gesegneten Ostereiern und Osterkerzen bereit“, bittet er die Gläubigen, sie abzuholen.

In den katholischen Kirchengemeinden von Boxberg liegen Texte für das Hausgebet in den Kirchen aus oder können auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn herunterladen werden. „So bilden wir eine große Gebetsgemeinschaft und sind alle in dieser schweren Zeit im Gebet miteinander verbunden“, sagt Pfarrer Wunsch.

Die festliche Prozession an Palmsonntag muss in Oberbalbach ausfallen. Um trotzdem den Kontakt zu halten, hat das Team der katholischen Seelsorgeeinheit im Pfarrhof in Oberbalbach ein Video für die Homepage aufgenommen: mit einem persönlichen Wort für den Sonntag, einem Gebet und dem Segen. Die Texte liegen auch in allen Kirchen aus, verbunden mit einem Hausgebet für den Palmsonntag. Auch Fensterbilder zum Ausmalen für die Kinder finden sich dort. In die Kirchen können bis Samstag auch Palmsträußchen gebracht werden, die gesegnet und verteilt werden. Für die Kar- und Osterwoche wird es neben dem Hausgebet auch Materialien für Familien geben. Interessierte Familien können sich www.se-lk.de im Internet informieren. dib

