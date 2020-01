Die goldenen 20er als Motto

„Die Goldenen 20er“ lautet das Motto der Weinheimer Straßenfasnacht am Faschingsdienstag, 25. Februar, auf dem Marktplatz. Die IG Marktplatz, die zur großen Party einlädt, hat das Motto gewählt, jetzt kann die Suche nach den passenden Kostümen beginnen.

Spielt das Wetter mit, dann wird die Straßenfastnacht zur großen Sause. Die DJ’s Djebl und Andi wollen für beste Stimmung sorgen. Die IG Marktplatz freut sich außerdem auf Besuche der Weinheimer Blütenprinzessin sowie der französischen Corso-Prinzessin aus der Partnerstadt Cavaillon. Auch in diesem Jahr lobt die IG Marktplatz wieder eine Kostümprämierung aus. Die originellsten Verkleidungen werden mit Getränke- und Verzehrgutscheinen ausgezeichnet, gestiftet von den Marktplatzwirten.

Ärger um mitgebrachte Getränke

Die Wirte haben zugleich ein Anliegen, denn die Unart, eigene Getränke in Flaschen oder Dosen mitzubringen, habe in den letzten Jahren leider stark zugenommen, wie IG Marktplatz-Sprecherin Carmen Hau bedauert. Das sei nicht nur ärgerlich für die Gastronomen, die für Programm und Deko sorgen. Es verursache auch Müll, der auf dem Marktplatz liegenbleibe. Zudem könnten durch Scherben auch Gefahren entstehen. „Wir wollen aber auf Kontrollen verzichten, weil das nur die Stimmung vermiest, wir appellieren lieber an die Vernunft unserer Gäste“, so die Marktplatz-Sprecherin.

Die Straßenfasnacht auf dem Weinheimer Marktplatz, beginnt am Dienstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr und dauert, bis es draußen zu kühl zum Feiern wird. whm

