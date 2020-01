Die guten, alten Zeiten

Würzburg.Vier Stunden Musik und Stories aus den „guten, alten Zeiten“ der Rock-Geschichte – das erlebten am Dienstag rund 750 Besucher in der Würzburger Posthalle. Sweet-Chef Andy Scott mimte den Conferencier, der den Köpfen von Wishbone Ash, Nazareth und Uriah Heep einige der skurrilsten Erlebnisse aus über 50 Jahren Business entlockte. Und die Bands spielten dazu jeweils ein rund einstündiges Set, bei dem die Fans voll auf ihre Kosten kamen. Dass drei klassische Rock-Bands zusammen auf einer Bühne stehen, hat man schon öfters erlebt. Neu beim Konzept „Music & Stories“ war und ist, dass die mit Hits gespickten Sets der Gruppen in den notwendigen Umbaupausen mit Anekdoten gefüllt werden. Wer dachte, hier kämen „Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll“ auf den Tisch, der wurde vielleicht enttäuscht, wer aber beinharter Fan ist, mit vielen Interna belohnt.

