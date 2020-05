Die Katze mit betörenden Linien

Mannheim.Oft sind es ja die unnötigen, unpraktischen und schier unbezahlbaren Dinge, die dem Leben das Salz in die Suppe würzen. Die Luxusgegenstände, die Träume bunt machen – und die bei anderen genau deshalb auf Ablehnung stoßen. Das Thema „Auto“ gehört hier absolut dazu. Natürlich braucht kein Mensch hochmotorisierte Boliden und natürlich fallen bei einem Achtzylinder weniger hübsche Emissionswerte an. Und dennoch sind es für viele Menschen Traumautos – und der Preis sorgt häufig dafür, dass sie es auch bleiben.

Unbestritten einer der attraktivsten Vertreter dieser Gattung ist der Jaguar F-Type. Sowohl als Coupé als auch als Cabriolet überzeugt er mit seinen betörenden Linien. Die breiten Backen, das ausladende Fahrwerk lassen ihn maskulin auf der Straße kauern. Jetzt hat das Modell eine „Facelift“ genannte Überarbeitung hinter sich. Und wie es sich bei einem Schönheitseingriff gehört, wurden die Lider, also die Scheinwerfer, gestrafft und in die Breite gezogen. Der Kühlergrill ist nun größer. Am Heck gibt es zwar eine neue LED-Signatur fürs Rücklicht, die fällt aber erst auf den zweiten Blick auf.

Sportwagen sind wie Maßanzüge, sie müssen sitzen, ohne, dass etwas zwickt. Das ist auch bei dem Porsche-911-Konkurrent so. Die serienmäßigen Sportsitze bieten wunderbaren Seitenhalt, fassen den Körper ein, ohne zu drücken. Vor dem Auge des Fahrers wartet nun ein 12,3-Zoll-Digitaldisplay, bei dem auch die Navi-Karte direkt ins Sichtfeld kommt. Mittig dominiert ein Zehn-Zoll-Touchscreen als Infotainment-Zentrale. Die Drehknöpfe darunter helfen, ein gutes Klima zu finden.

Mit dem Modellwechsel hat Jaguar den Sechszylinder aus dem Programm genommen. Basis ist ein Zweiliter-Vierzylinder mit 300 PS (ab 64 000 Euro fürs Coupé), dann folgt ein Sprung zum Achtzylinder mit satten fünf Litern Hubraum.

Kräftiger Preissprung

Diesen Sprung lässt sich Jaguar kräftig bezahlen, beim Testwagen mit dem R-Dynamic-Paket und als Cabriolet kommen 35 000 Euro obendrauf. Das wäre ein Golf GTI. Ein Zweiter wäre aber fällig, um an einen vergleichbaren 911er ranzukommen. Und der hat keinen Achtzylinder. Dieser meldet sich im Jaguar nach dem Druck auf den Startknopf lautstark zu Wort. Etwas zu lautstark. Glücklicherweise geht der Fünfliter anschließend in ein sonores und dezentes Blubbern über, das Achtzylinder-Fans so lieben.

Die 450 PS haben mit dem 1,6-Tonner kein Problem. Niemals lassen sie Kraft vermissen und spielen wunderbar die Klaviatur aus langsamem Dahincruisen und vehementem Anzug. Im Testmix mit coronabedingt vielen Kurzstrecken liegt der Verbrauch am Ende bei 11,5 Litern. Das wird etwas sein, das der Käuferschicht eher weniger Kopfzerbrechen bereitet.

Und es ist auch das Einzige, was an dem im englischen Castle Bromwich gebauten Boliden auszusetzen ist. Der F-Type ist bestens verarbeitet, nimmt Kurven nahezu ohne Seitenneigung und bremst ebenso eindrucksvoll wie er beschleunigt. Ein würdiger Sportwagen-Vertreter, der mit Achtzylinder wahrscheinlich vom Aussterben bedroht ist.

