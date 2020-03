Die Kraft der zwei Motoren

Mannheim.Das Prinzip ist genial. Ein Autohersteller packt zwei Antriebsarten unter die Motorhaube, die sich perfekt ergänzen. In der Stadt geht es nahezu lautlos und teils elektrisch voran, auf Landstraßen und Autobahnen arbeitet Hand in Hand ein Verbrenner, bringt die entsprechende Reichweite mit und lädt dabei zusammen mit Energierückgewinnung beim Bremsen die Batterie für den Elektroantrieb. Weil hier zwei Herzen unter der Haube schlagen, nennt sich das Konzept Hybrid. Und wer hat’s erfunden, zumindest in der Großserie populär gemacht? Toyota.

Dass die Technik in der zwölften Generation des Golf-Konkurrenten weiterentwickelt zum Einsatz kommt, ist klar. Und Toyota besinnt sich auf seine erfolgreichen Wurzeln, denn der Auris darf nun wieder Corolla heißen. Bei ihm können sich die Kunden zwischen einer Limousine, dem Touring Sports genannten Kombi und der Schrägheck-Variante entscheiden.

Diese tritt zum Test mit dem neuen 2,0-Liter-Hybrid und einer Systemleistung von 180 PS an. Das bedeutet: Der Corolla ist ziemlich flink. Das liegt am harmonischen Miteinander der beiden Motoren, das Zu- und Abschalten des Verbrennungsmotors erfolgt nahtlos und von den Passagieren meist fast unbemerkt. Längere Strecken rein elektrisches Fahren geht mit dem Hybrid jedoch fast nicht. Theoretisch schafft der Corolla zwar zwei Kilometer, aber dafür muss die kleine Batterie voll sein und der Fuß darf nur über das Gaspedal streicheln.

Tiefer Schwerpunkt

Hält sich der Toyota akustisch im Teillastbereich angenehm zurück, lässt die stufenlos arbeitende Automatik die Nadel des Drehzahlmessers unter Volllast bis kurz vor den roten Bereich schnellen. Dort hängt sie dann gefühlt eine Ewigkeit und der Benziner jault wie ein getretenes Tier. Wir wollen ihn nicht weiter quälen, und damit bleibt der Toyota im Mittel angenehm sparsam. Am Ende verbraucht er im Test 5,5 Liter Benzin.

Sein knackiges Äußeres spiegelt der neue Corolla auch auf sein Fahrverhalten. Die Lenkung reagiert direkt und präzise, die Straßenlage offenbart einen tiefen Schwerpunkt, der Kurvenflitzen zur Freude macht. Dabei wirkt die Federung straff, aber nicht unkomfortabel. Das liegt vermutlich auch am Paket, das die getestete Topausstattung „Lounge“ mit 18-Zoll-Bereifung und adaptivem Fahrwerk bietet. Die groß dimensionierten Sportsitze bieten einen sehr guten Halt und erweisen sich auch als langstreckentauglich.

Wer hinten Platz nehmen muss, wird sich aber über die geringe Beinfreiheit beschweren. Hier wirkt der Corolla fast eine Klasse kleiner als die Konkurrenz. Das ist beim Kofferraum auch der Fall, der mit 313 Liter an theoretischem Volumen unterdurchschnittlich ausfällt. Die Verarbeitung ist anständig, lässt aber in so manchem Spaltmaß die Detailverliebtheit vermissen.

Der klare Vorteil des Corolla ist seine Motorentechnik. Bei dem Zweiliter steht Fahrspaß und Spritzigkeit nicht automatisch für hohen Verbrauch. Und wer viel in der Stadt unterwegs ist, bekommt mit ihm sogar einen Benziner, der auch dort richtig sparsam ist.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020