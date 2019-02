Die Kunst des öffentlichen Raumes

Mannheim.Projekte für den Außenraum in Form von Installationen, Zeichnungen, Skizzen und Modellen sowie eine In-Situ-Raumarbeit, eine begehbare Skulptur – all das ist in der Ausstellung der österreichischen Architekten- und Künstlergruppe Haus-Rucker-Co im Mannheimer Kunstverein (Augustaanlage 58) zu sehen. Die Ausstellung mit dem Titel „Städtisches Werkzeug“ läuft bis zum 12. Mai. Dabei werden einzelne Objekte aus verschiedenen Projekten des 1967 gegründeten Architektenkollektivs präsentiert. Dies ist die erste gemeinsam erarbeitete Ausstellung der Gruppe seit ihrer Auflösung im Jahr 1992. Ziel ist es, sich auf eine neue Art und Weise mit dem Thema des öffentlichen Raumes und der Gestaltung auseinanderzusetzen.Die Architekten beschäftigen sich damit, eine menschlichere Stadt zu planen. Besucher können sich die Ausstellung dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr ansehen. Führungen werden sonntags um 15 Uhr, Gruppenführungen nach Vereinbarung, angeboten./ nik

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019