Die Launen des Petrus

Schwere Unwetter, extreme Stürme, anhaltende Hitzeperioden – ist das alles nur Wetter oder doch schon der Klimawandel? Die aus Kiel stammende und in Oxford forschende Klimawissenschaftlerin Friederike Otto gehört weltweit zu den wenigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die in Echtzeit berechnen können, wie viel Klimawandel in unserem Wetter steckt. Im vergangenen Hitzesommer wurde sie so weltweit zur gefragten Interviewpartnerin.

Sperriges Thema gut sortiert

In ihrem Buch „Wütendes Wetter“ stellt Otto einer breiteren Öffentlichkeit ihren Forschungszweig, die sogenannte „Zuordnungswissenschaft“, anhand konkreter Wetterereignisse vor. Klingt dröge, ist aber hoch spannend, denn Otto ordnet ihre Arbeit auch gesellschaftspolitisch ein.

Wissenschaft müsse schnell auf ein Wetterereignis reagieren, meint sie, „und zwar noch während die Medien darüber berichten“. Nur so könne sie gegen Mythen und Falschnachrichten, so genannte „Fake News“, ankommen und helfen, dass Politik und Wirtschaft für klimaschädliches Verhalten zur Verantwortung gezogen werden (Friederike Otto: „Wütendes Wetter. Auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme“, Ullstein Verlag, Berlin, 240 Seiten, 18 Euro). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019