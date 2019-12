Neckar-Odenwald-Kreis.Das Überlebenspaket für die Neckar-Odenwald-Kliniken ist geschnürt. Bei einer Klausurtagung haben die Verantwortlichen der Neckar-Odenwald-Kliniken in Anbetracht der immer weiter steigenden Defizite ein Zukunftskonzept erarbeitet. Bis 2023 soll sich das Defizit bei dauerhaft weniger als fünf Millionen Euro einpendeln. Das Konzept fand im Aufsichtsrat eine breite Unterstützung und wurde am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt. Beide Standorte – Mosbach und Buchen – müssen Federn lassen, aber es geht an beiden Standorten weiter. Die Grundversorgung soll erhalten bleiben. Das letzte Wort über die Umstrukturierung hat am 29. Januar der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises. Laut Landrat Brötel handelt es sich um die letzte Chance.

