Die „Neuen“ stehen hoch im Kurs

Nachdem ein Jahr zuvor der SV Edelfingen in der Kreisliga B4 Hohenlohe seiner Favoritenrolle gerecht geworden war, hatte den Meister der Saision 18/19 niemand auf der Rechnung: Zur Winterpause mit sieben Punkten Rückstand auf Herbstmeister TSV Hohebach noch Tabellenfünfter, spielte der TSV Blaufelden eine bärenstarke und im Gegensatz zu seinen Konkurrenten vor allem auch konstante Rückrunde und sicherte sich am letzten Spieltag mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg bei der SGM Creglingen II/Bieber-ehren die Meisterschaft und den Direktaufstieg in die A3.

Der SV Harthausen, der sich auf der Zielgeraden zwei Patzer leistete, konnte den verpassten Direktaufstieg in der Relegation mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern noch kompensieren und legte damit kurz vor seinem 50. Geburtstag endlich die Rolle des B4-Dinos ab.

Zwei gehen – vier kommen

Zwei Mannschaften gingen, vier kamen. Die B4 spielt also in der nächsten Runde, wie übrigens auch die anderen Hohenloher B-Ligen, mit 15 Teams. Für die „Neuen“ ist die B4 allerdings durchweg kein Neuland: A3-Absteiger TSV Dörzbach/Klepsau, Meister der Saison 2002/03, muss sich aber erst wieder gewöhnen, schließlich spielte er die letzten 16 Jahre ohne Unterbrechung in der A3, in die er auch unbedingt postwendend wieder zurück will. Der SV Berlichingen/Jagsthausen, der 2005 den Dörzbachern durch seinen 5:1-Relegationserfolg gegen den TSV Hohebach nachgefolgt war, musste, ebenfalls über die Relegation, durch die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Nagelsberg, die A3 bereits 2018 verlassen. Nach einer Saison in der B2 geht es nun zurück in die B4. Der dritte Rückkehrer aus dem Jagsttal ist der SV Sindelbachtal, der sich vor drei Jahren in die B2 umgruppieren ließ. In Edelfingen ist man natürlich mit der B4 vertraut – Novum ist allerdings, dass der SVE nun, bedingt durch den Bezirksligaaufstieg, erstmals mit seiner zweiten Garnitur in dieser Klasse spielt, die die „Erste“ erst vor 14 Monaten verlassen hat. Etwas komplizierter wird es, wenn man die SGM Mulfingen II/Hollenbach II betrachtet. Die Mulfinger Zweite spielt schon seit 2012 in der B4, die Hollenbacher Zweite, die den Klassenerhalt in der A3 eigentlich geschafft hatte, kam nun freiwillig runter, da die ursprünglich für die A3 geplante neue Spielgemeinschaft mit der Mulfinger Zweiten aufgrund des Abstiegs des SV Mulfingen I aus der Bezirksliga in der A3 nicht mehr möglich war und entweder die neue SGM oder der SV Mulfingen I in einer anderen Kreisliga A-Staffel hätten spielen müssen – und dies wollte man auf keinen Fall. Der FSV Hollenbach II war übrigens erst vor drei Jahren (wieder) in die A3 aufgestiegen.

Wie gut kehren die neuen Besen? Wenn es nach der Einschätzung der Experten aus den B4-Vereinen geht, kommt der neue Meister höchstwahrscheinlich aus dem Jagsttal: A3- Absteiger TSV Dörzbach/Klepsau (sieben Nennungen), der SV Sindelbachtal (sechs) und der SV Berlichingen/Jagsthausen (fünf) stehen am höchsten in der Gunst. Je zweimal werden der TSV Hohebach und die SGM Hollenbach II/ Mulfingen II, die ihre Heimspiele in erster Linie in Mulfingen austragen wird, ganz vorne erwartet. Lediglich der Vorjahresdritte FC Billingsbach, der wie die beiden letztgenannten Teams ebenfalls zwei Stimmen erhielt, tanzt aus dieser „Jagsttal-Reihe“. Weitere Kandidaten werden nicht erwähnt.

Vier mit neuen Trainern

Nachdem sich vor der Spielrunde 18/19 das Trainerkarussell kräftig gedreht hatte und sieben von 13 Vereinen mit einem neuen Coach in die Saison gegangen waren, gab es diesmal nur vier Veränderungen – sieht man davon ab, dass Andreas Walter beim TSV Dörzbach/Klepsau und Ralf Fuchs beim SV Rengershausen bereits im Frühjahr das Traineramt übernommen haben. Während Joe Strauß-Brix, der schon über 20 Jahre ununterbrochen im Trainergeschäft ist, nun den TSV Hohebach coacht, wollen sich drei Trainer ihre ersten Sporen im Aktivenbereich verdienen: Andre Mündlein, der sich zuletzt bei seinem Heimatverein TV Niederstetten um die Reserve gekümmert hatte, übernimmt nun hauptverantwortlich die SGM Hollenbach II/Mulfingen II, Egon Halbritter, der jetzt für die SGM Weikersheim/Schäftersheim verantwortlich ist, hat schon über zwei Jahrzehnte Erfahrungen als Jugendtrainer bei seinem Heimatverein gesammelt und auch sein wesentlich jüngerer Kollege Mike Scheidel, der nun die SGM Markelsheim/Elpersheim II coacht, kommt aus dem Jugendbereich. Welche Erwartungen haben die Vereine selbst? Bei unseren Umfragen ist es natürlich Usus, andere als Favoriten zu benennen und die eigenen Ambitionen eher zurückhaltend zu äußern, vor allem wenn es um das Ziel Aufstieg geht. Umso erfreulicher ist, dass sowohl die Verantwortlichen des TSV Dörzbach/Klepsau als auch des SV Sindelbachtal keinen Hehl daraus machen, dass sie in der nächsten Saison unbedingt wieder eine Klasse höher spielen wollen. Während die Dörzbacher mit Heimkehrer und Hoffnungsträger Christian Schappes , der nach einem Jahr beim Landesligisten TSG Öhringen zurückkommt und nun als Spielertrainer gleichberechtigter Partner von Coach Andreas Walter ist, den Betriebsunfall der letzten Saison umgehend reparieren wollen, unternimmt ihr Nachbar nach dem Scheitern in der Relegation 2017 erneut Anlauf auf die A3. Dieser gehörte der SVS, der früher unter dem Namen DJK Marlach firmierte, nämlich von den Siebzigern bis in die 90er schon etwa zwei Jahrzehnte an – lang, lang ist’s her...

