Die perfekte Teenie-Komödie

In Zeiten von Tinder und Co. ist es nicht mehr schwierig, eine perfekte Begleitung für jeden Anlass zu finden. Warum auch nicht? Die Eltern sind begeistert, die Freunde sind neugierig auf die ein oder andere außergewöhnliche Geschichte, und wenn man es schlau anstellt, verdient man noch Geld damit. Eine Win-Win-Situation für alle. Wenn da nicht die Liebe wäre ... Der neue Teenie-Schwarm Noah Centineo, der bereits durch seine Rollen in „To All the Boys I’ve Loved Before“, „Sierra Burgess Is a Loser“ oder in der Serie „The Fosters“ bekannt wurde, schlüpft in der unterhaltsamen Romanverfilmung „The Perfect Date“ auf Netflix in die Rolle des wandelbaren „Dateinators“, bringt dabei aber einige Gefühle gehörig durcheinander.

Brooks Rattigan (Centineo) ist nicht so, wie er gerne sein würde. Er wünscht sich nichts mehr, als auf die Elite-Universität Yale zu gehen. Doch dazu muss er nicht nur mit seinem Bewerbungsschreiben überzeugen, sondern braucht vor allem Geld. Durch einen Zufall wird ihm ein Job angeboten, bei dem er dafür bezahlt wird, mit der frechen Celia Lieberman (Laura Marano) auszugehen. Kaum ist der Abend vorbei und sein Geldbeutel gefüllt, kommt ihm eine Idee: Kurzerhand erfindet er gemeinsam mit seinem besten Freund Murph (Odiseas Georgiadis) eine App, in der er sich als Begleitung für jeden Anlass zum „mieten“ anbietet – inklusive der Wahlmöglichkeit, welche Persönlichkeit und Interessen er haben soll.

Brooks schlüpft in verschiedene Rollen, gibt sich mal lustig, cool oder ernst, schüchtern oder laut, er geht zu Rodeo-Shows oder romantischen Bällen, stellt sich zum ersten Treue-Test von Dates oder auch um einen Schwarm eifersüchtig zu machen zur Verfügung. Ob als Fake-Freund oder Plus-One-Date, die jungen und reichen Mädchen nehmen seine Dienste gerne in Anspruch. Auch Celia Lieberman profitiert von ihm, und Brooks selbst nutzt Celia, um bei der reichen Shelby Pace (Camila Mendes) zu punkten. Doch schon bald merkt er, dass er nicht nur den Mädchen etwas vorspielt ... tsch

