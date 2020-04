„Die Qualität ist hervorragend“

Die gute Nachricht für alle Spargelliebhaber: Die Ernte hat begonnen, mit den seit dem Wochenende steigenden Temperaturen wächst das königliche Gemüse immer mehr, die Landwirte haben alle verfügbaren Kräfte zum Stechen mobilisiert.

Geradezu euphorisch ist der Hockenheimer Landwirt Steffen Großhans, der seinen Folienspargel schon seit rund drei Wochen ernten kann: „Es läuft richtig gut, wir sind sehr gut aufgestellt.“ Und was das Beste ist: „Die Qualität des Spargels ist hervorragend.“ Seine Skepsis, die er kürzlich gegenüber unserer Zeitung noch geäußert hatte, ist gewichen. Zusätzlich zu seinen bereits vor der Corona-Einreisesperre eingeflogenen Erntehelfern arbeiten noch zehn einheimische Kräfte mit, damit die Nachfrage nach den Stangen gedeckt werden kann.

Bei vielen Spargelbauern sind die Erntehelfer aus Osteuropa bis jetzt nicht gekommen. Da muss improvisiert werden: „Wir sind eine große Familie, die helfen alle mit“, berichtet Manuela Schuhmacher von Spargelhof im Forst auf Ketscher Gemarkung. Es kann so zwar nicht ganz so viel gestochen werden wie sonst, aber alle tun, was sie können. „Wir müssen da jetzt durch“, sagt die Mutter von Spargelkönigin Anna.

Alles vorbereitet

Die Hoffnung, dass noch Erntehelfer kommen, hat sie nicht aufgegeben. Täglich ist sie mehrere Stunden damit beschäftigt, den notwendigen Schriftkram zu erledigen, damit die Mitarbeiter doch noch einfliegen können.

Es sind stressige Zeiten, denn schließlich muss ja auch noch das Milchvieh versorgt werden. Immerhin kann Tochter Anna durch die ausgefallenen Termine mehr mithelfen (siehe Interview). Für den Verkauf ist alles vorbereitet, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden: Wie im Supermarkt haben die Schumachers einen Schutz gebaut – zum Schutz für die Kunden und für sich selbst.

Noch ist es für den nicht unter Folie wachsenden Freilandspargel nachts etwas zu kalt, deshalb ist der Ertrag noch überschaubar. „Wir brauchen da zweistellige Temperaturen“, erklärt Elfriede Fackel-Kretz-Keller. Ehemann und Aushilfs-Spargelstecher Hans-Georg Keller ergänzt: „Man merkt schon, dass es noch richtig kalt ist, wenn man gräbt.“

Spätestens Anfang nächster Woche soll es richtig losgehen mit dem Nachschub vom Acker – auf die Spargelstecher wartet viel Arbeit. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020