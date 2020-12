Die reibungslose Rückkehr der „Leos“

Tauberbischofsheim/Hardheim.Der Verladebahnhof der Bundeswehr in Tauberbischofsheim wurde am Dienstag aus seinem rund 14-jährigen Dornröschenschlaf geweckt. Erstmals seit 2016 haben Soldaten dort wieder Kampfpanzer entladen. Die Rückkehr der „Leos“ klappte wie am Schnürchen. Die für zwei Stunden geplante Aktion dauerte nur knapp eine Stunde. Für vier der sieben Leopard-Kampfpanzer war es sogar eine Rückkehr in ihre alte Heimat. Sie waren schon in der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne in Külsheim im Einsatz. Nun werden sie in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim stationiert. Die Entladung ist Teil des kontinuierlich voranschreitenden Aufbaus des Panzerbataillons 363. Bild: Harald Fingerhut

