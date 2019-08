Die Rote Laterne endlich loswerden

Drei Jahre hintereinander beendete die SGM Markelsheim/Elpersheim II die Saison als Schlusslicht in der Kreisliga B4. Das Engagement von Marc Pietrowski, der die Mannschaft erst zu Beginn der letzten Saison übernommen hatte, war im Frühjahr auch schon wieder beendet. Nun übernimmt mit Mike Scheidel erneut ein ehemaliger Weikersheimer Spieler das Coaching. Scheidel, der sich als Spieler aufgrund seines Wohnortwechsels dem TSV Markelsheim angeschlossen hatte, war in der Saison 15/16 selbst noch für die SGM aktiv, ehe er verletzungsbedingt seine Karriere beenden musste. „In den letzten sechs Jahren war ich als Jugendtrainer, von den Bambini bis zur E-Jugend, tätig, und es hat mich schon immer gereizt, eine aktive Mannschaft zu übernehmen“, informiert der neue Coach, der auch für die Reservemannschaft in der B4 verantwortlich ist. Mike Scheidel hat eigentlich nichts zu verlieren. Nach einer akzeptablen Vorrunde mit 13 Punkten, verbuchte die SGM Markelsheim/Elpersheim II in der zweiten Halbserie nur noch mickrige vier Zähler. „Wenn man nicht trainiert, kann man selbst in der Kreisliga B keine Spiele gewinnen“, nennt der neue Coach die Hauptursache für das schlechte Abschneiden. „Wir trainieren zusammen mit der ersten Mannschaft, elf, zwölf Spieler der Zweiten sind in der Vorbereitung da“, sieht der 34-jährige Mike Scheidel zumindest schon einmal gute Ansätze.

