Die Saison endlich eröffnet

Bad Mergentheim.Alles war anders in diesem Jahr, kein lauer Frühlingsabend, keine flotten Klänge der Stadtkapelle, die traditionell auf dem Deutschordenplatz zur Serenade lädt, keine Menschenmenge: Nur wenige Zuhörer lauschten in gebotenem Abstand den abendlichen Weisen des Quartetts auf dem Bläserturm, das am vergangenen Freitag das FN-Turmblasen eröffnete.

Einen Monat später als gewöhnlich ging nun also das abendliche Ständchen mit Solotrompeter Maximilian Ortmeier endlich in die 66. Saison. Aus luftiger Höhe grüßte das Quartett der Stadtkapelle Bad Mergentheim das Publikum auf dem Deutschordenplatz und in der Umgebung an Fenstern und auf Balkonen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.06.2020