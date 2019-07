Die starken Seiten der Wirtschaft

Metropolregion.Schwetzingen überzeugt nicht nur mit touristischen Highlights wie dem weltbekannten Schloss oder dem Spargel, seiner hoher Lebensqualität und seiner kulturellen Vielfalt. Als Mittelzentrum im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar mit einem Einzugsbereich von mehr als 70 000 Menschen punktet die Stadt auch mit einem leistungsfähigen Einzelhandel, einer intakten Infrastruktur mit vielfältigen Bildungseinrichtungen sowie einem attraktiven Branchenmix aus kleinen und mittleren Unternehmen.

Standort Schwetzingen im Fokus

Diesem Potenzial des Wirtschaftsstandortes Schwetzingen widmet sich ein Standortporträt in der kommenden Ausgabe von econo Rhein-Neckar. Aus verschiedenen Perspektiven wird die Wirtschaft der Stadt beleuchtet.

Regionaler Schwerpunkt

Das regionale Wirtschaftsmagazin econo Rhein-Neckar hat sich seit 2008 als Magazin für Unternehmer, Selbstständige, Geschäftsführer, Existenzgründer, Leitende Angestellte und Entscheider in der Region etabliert. Regionale mittelständische Unternehmen sowie „Global Player“ aus der Metropolregion Rhein-Neckar stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung. econo Rhein-Neckar ist ein Wirtschaftsratgeber mit aktuellen Studien, Features, Berichten sowie Interviews und Reportagen. econo erscheint fünfmal im Jahr mit einer Auflage von 17500 Exemplaren. Die nächste Ausgabe – mit dem Standortporträt Schwetzingen – ist ab 11. Oktober erhältlich.

Außerdem hat sich der After-Work-Treff MERITO fest etabliert. Mit MERITO wird Monat für Monat ein Format für die Metropolregion Rhein-Neckar erschaffen, das es in dieser Form bislang noch nicht gegeben hat. Gemeinsam bieten abcdruck, Daimler AG Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau, econo Rhein-Neckar und Pfitzenmeier Chancen zur Entfaltung und der Begegnung mit Geschäftspartnern und Freunden. Die After-Work-Veranstaltung findet einmal monatlich an wechselnden Locations in der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Weitere Informationen zum After-Work-Treff gibt es unter www.merito-rhein-neckar-de. red

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019