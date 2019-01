Die Stimme der Jugend soll gehört werden

Wenn sich eine Gemeinde darum bemüht, Kinder und Jugendliche in die Stadtplanung oder Quartiersentwicklung mit einzubeziehen, ist das erfreulich. Es ist aber keine Tat des guten Willens, sondern vielmehr eine Verpflichtung, die sogar gesetzlich geregelt ist. Der Stadtjugendring Weinheim hat ein Konzept ausgearbeitet, das den Stimmen der jungen Bürger noch mehr Gehör verschaffen soll. Aber auch tiefergreifende Aspekte, wie die Persönlichkeitsentwicklung und das Verständnis für Demokratie sollen dadurch vermittelt werden.

Jetzt stellte Martin Wetzel, Geschäftsführer des Vereins, das Programm bei einer Kickoff-Veranstaltung im Alten Rathaus vor. Ziel war es, die Mitgliedsvereine als sogenannte Multiplikatoren mit ins Boot zu holen und über die kommenden Veranstaltungen zu informieren.

Ideen für die Ortsteile

Die Bedürfnisse können von Ortsteil zu Ortsteil unterschiedlich sein, deshalb hat sich das Team des Stadtjugendrings dazu entschieden, die Kinder und Jugendlichen in ihren sogenannten „Sozialräumen“, also unmittelbar am Wohnort, zu befragen. In dieser Phase der Beteiligung dürfen 13- bis 16-jährige Jugendliche teilnehmen, die jüngeren Altersgruppen sind im Herbst an der Reihe. „Geplant sind dreieinhalb bis fünfstündige Kreativ-Workshops, zu denen wir per Post jeden Einzelnen einladen werden“, erklärte Wetzel. Dabei sollen die jungen Menschen Ideen und Wünsche für ihren Stadtteil einbringen. Es gehe vor allem darum, einen Perspektivwechsel zu schaffen und zu verstehen, was wirklich benötigt wird. Wetzel ist sich sicher, dass sich das lohnen kann: „Durch das direkte Gespräch bleiben mögliche Fehlinvestitionen möglicherweise erspart und die Planung wird günstiger.“ Am Samstag, 26. Januar, startet der erste Workshop, los geht es in Rippenweier. Es folgen Oberflockenbach, Hohensachsen, Ritschweier, Sulzbach, Nordstadt, Innenstadt, Lützelsachsen und Weststadt.

Nachhaltiger Prozess

Der Geschäftsführer des Stadtjugendrings betonte, dass es auch darum ginge, den Prozess nachhaltig zu gestalten. Für jeden Stadtteil wurde ein Ansprechpartner festgelegt, der den Kindern und Jugendlichen auch nach dem Workshop zur Seite steht, wenn es darum geht, die Ideen weiter zu entwickeln und umzusetzen. Und des Weiteren könne die Kinder- und Jugendbeteiligung mehr, als nur Stadtteile attraktiver zu gestalten: „Beteiligung macht stark und führt zu einer positiven Selbstwahrnehmung“, erklärte Wetzel. Auch Demokratie werde dadurch „erlebbar“ gemacht. Besonders für die kommenden Generationen sei es wichtig, sich in einer immer älter werdenden Gesellschaft für eigene Interessen stark zu machen. „Bereits 2050 wird jeder Dritte über 60 Jahre alt sein, es entsteht ein politisches Übergewicht“, ergänzte er. Daher sei es wichtig, den Kindern und Jugendlichen schon heute „Lust auf Demokratie“ zu machen. Und das gehe, indem man schon früh mit Beteiligungsmodellen beginne.

Dass Kinder- und Jugendbeteiligung funktioniert, berichtete Urs Südhof vom Stadtjugendring Mannheim. Dort gibt es neben einer parlamentarischen Beteiligungsform, ähnlich dem Weinheimer Jugendgemeinderat, ebenfalls offene Workshops in den Stadtteilen. Die Mitarbeiter besuchen im Jahr sieben bis acht unterschiedliche Stadtteile, gehen in Schule, Jugendhäuser und auch dorthin, wo sich Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit aufhalten. „Wir können dadurch junge Menschen aller Altersgruppen, Bildungssysteme und verschiedener Herkunft erreichen“, sagte Südhof. Angestoßen durch die Beteiligung, konnten kleinere Projekte, wie Müllsammelaktionen, aber auch größere Vorhaben, wie der Skatepark in Mannheim-Schönau, umgesetzt werden. „Natürlich gibt es auch kleinere Rückschläge, wenn Prozesse länger dauern und sich über vier Jahre ziehen. Es ist nicht immer einfach, das verständlich zu erklären“, ergänzte er. Im besten Fall trägt die Arbeit des Stadtjugendrings Weinheim ähnliche Früchte. Im nächsten Schritt werden 1800 Jugendliche angeschrieben.

Wichtig sind aber auch die Sportvereine, Jugendgruppen, wie Pfadfinder, Chöre oder Konfirmandenkreise. Denn eine erfolgreiche Beteiligung steht und fällt mit den Teilnehmern. „Wir hoffen, dass wir mindestens zehn Prozent tatsächlich in den Workshops sehen werden“, sagte Martin Wetzel bescheiden. ppf

