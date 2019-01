Die Tasten wie im Wahn traktiert

Schöner ist der unförmige Holzklotz mit seinen zahlreichen Macken und dem abgeblätterten Lack nicht geworden, seit er das letzte Mal, vor vier Jahren auf der Bühne von Muddy’s Club stand. Doch jeder, der an diesem Abend den Blueskeller betritt, geht erst einmal zur Bühne, um die Original Hammond-B3-Orgel ehrfürchtig zu betrachten, der zweite Blick gilt dann dem Leslie-Verstärker im Hintergrund, der ein wenig an einen Kaninchenstall erinnert.

Und schon betritt der Operator des Instrumentariums, Raphael Wressnig, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem herzlichen Lachen die Bühne. Er freue sich, betont er mit dem typisch österreichischen Singsang in der Stimme, seine Europa-Tour in dem Club mit der wunderbar familiären Atmosphäre beginnen zu dürfen. Dort, wo das Publikum allein wegen der Musik kommt und wo an diesem Abend sogar eine Gruppe aus Karlsruhe angereist war, um den dynamischen Tastenkünstler zu erleben.

Das Sakko streift Wressnig sehr bald ab, darunter kommen muskulöse Arme und kräftige, sehnige Hände zum Vorschein. An seiner Seite hat er Enrico Crivellaro, den Gitarrengott aus Padua, der 2002 in Los Angeles zum „Best Swing Guitarist of the Year“ gekürt wurde. Am Schlagzeug sitzt der Linzer Hans-Jürgen Bart, bekannt für seine „Fatback-Drums“ der Extraklasse.

Es ist bezeichnend für Raphael Wressnig, dass er bei all seinen verrückten Orgel-Performances niemals vergisst, seinen ebenbürtigen Kollegen die Chance zu geben, ihr großes Können in einem ausgedehnten Solo zu zeigen. Mit dem Stück „Slivovitz for Joe“ geht es an diesem Abend gleich in die Vollen. Hemmungslos und fast brachial ist Wressnigs Spiel. Wie im Wahn traktiert er die Tasten, bearbeitet sie mit Fäusten, Ellenbogen und Zähnen, den Gegensatz bildet die elegante Choreographie seiner Füße, mit denen er die Basspedalen betätigt. Schon in wenigen Minuten ist er schweißgebadet und greift zum Handtuch. Der 1979 in Graz geborene Organist, Komponist und Songwriter war gerade einmal 16 Jahre alt, als er mit Piano und Orgel die verschiedensten Blues- und Jazzstile austüftelte. Vorbilder waren dabei Hammond-Organisten wie Jack McDuff, Groove Holmes und Hank Marr.

Stieger ist perfekte Ergänzung

Eine Musikhochschule hat Wressnig nie von innen gesehen. Vielleicht ist das mit ein Grund für seinen offenen Umgang mit der Materie Musik, bei der er ohne Zaudern sämtliche Pfade von Jazz über Soul, Blues bis Funk beschreitet. Seine Karriere mit dem monströsen Instrument ist beispiellos.

Seit seinem Debütalbum „Manic Organic“ 2002 sind mehr als 15 Alben entstanden. Sein aktuelles Album „Chicken Burrito“ hat er in Los Angeles zusammen mit seinem alten Freund Larry Garner aufgenommen. Bei Titeln wie „Nasty“ und „Born To Roam“ brummt und wabert die Orgel, während er das gesamte Black Music-Universum mit Soul, Funk und Jazz durchläuft und sogar Bereiche wie Hip-Hop, Folk und Americana streift.

Doch der Grazer, der in diesem Jahr 40 wird, wartet an diesem Abend mit einer weiteren Überraschung auf. Sabine Stieger, die 37-jährige österreichische Sängerin mit der gewaltigen Stimme ist ebenfalls in sämtlichen Musik-Genres von Pop über Folk bis Jazz zu Hause. Mit ihrem Charisma, ihren verführerischen Bewegungen bildet die Frau mit der roten Mähne die perfekte Ergänzung zu dem Hammond-Tornado Raphael Wressnig, der bereits fünf Mal in der Jazz-Bibel „Down Beats“ als „Best Organ Player of the Year“ nominiert war.

Mit seinem fetten Hammond-Sound begeisterte er schon seine Fans in Europa, Afrika, Asien und den USA. Welch unvergessliches Erlebnis, seine brachiale, artistische Tasten-Performance auf dem handgemachten Analog-Instrument mal wieder live zu erleben. rav

