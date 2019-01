Die Tricks der Betrüger

Lorsch.Immer wieder ist in der Presse zu lesen, dass vor allem ältere Menschen auf allerlei Tricks von Ganoven hereinfallen.

Dazu gehören zum Beispiel Gewinnversprechen, die am Telefon gemacht werden oder die mit einem Brief kommen. Immer wieder auch warnen angebliche Polizeibeamte telefonisch vor bevorstehenden Einbrüchen und überreden die Angerufenen, ihr Geld und ihre Wertsachen zur Sicherheit einer Person zu übergeben, die sich in Kürze melden werde. Dabei verweisen diese Gauner öfter auf die Notruf-Telefonnummer 110.

Weder verlangen Polizisten am Telefon Geld oder Wertsachen, noch nutzen sie die Notrufnummer 110, betont aber die Polizei. In beiden genannten Fällen sollten die Betroffenen nicht reagieren, den Hörer auflegen und selbst die Polizei anrufen. Es kann nicht genug gewarnt werden vor solchen und ähnlichen Betrügern und Dieben.

Vortrag am 13. Februar

Die Lorscher Arbeiterwohlfahrt hat aus diesem Grund für den 13. Februar (Mittwoch) um 14.30 Uhr alle Mitglieder und Freunde in die Gaststätte „Zum Jäger aus Kurpfalz“ eingeladen. Da wird Christel Shelton, die zuständige Kriminalhauptkommissarin von der Polizeilichen Beratungsstelle Südhessen, einen Vortrag halten über die vielen Tricks, mit denen die Betrüger den Menschen Geld und Wertsachen entlocken wollen.

Man kann nicht vorsichtig genug sein, unterstreichen die Experten. Das Wissen um die Vorgehensweise von Gaunern gibt die Möglichkeit, ihnen ihr schmutziges Spiel zu verderben und sich vor Schaden zu schützen. ml

