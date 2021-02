Die Zeitung bleibt mittendrin

Die Abteilungen verteilt auf drei Stockwerke, die Hitze des Sommers in der Redaktion unterm Dach, die in die Jahre gekommenen baulichen Voraussetzungen. Schon seit einigen Jahren war klar, dass sich im Medienhaus der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 1 etwas verändern muss. Aber wie soll ein Umbau bei laufendem Betrieb organisiert werden. Kann die tägliche Zeitungsproduktion aufrecht erhalten werden, wenn Baulärm und widrige Bedingungen ihren Einfluss nehmen.

Die Schwetzinger Zeitung machte sich vor gut drei Jahren auf den Weg, kündigte dem Vermieter an, den Vertrag so nicht mehr zu verlängern, schaute sich in der Stadt um und kam zum Schluss, dass es gar nicht so einfach ist, passende Räume zu finden, die den Anspruch an ein modernes Medienhaus genügen. Und erklärtes Ziel war immer, dass die Zeitung ihren angestammten Platz mittendrin behalten möchte, also Räume in der Stadtmitte braucht, die dem Einzelhandel signalisieren, dass man zu ihm steht, den Lesern die Nähe beweist und es den Mitarbeitern erlaubt, auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause oder beim Feierabendbier Präsenz zu zeigen, einfach für die Menschen da zu sein.

Da war es eine glückliche Fügung, dass uns eines Tages die Nachricht erreichte, dass der „Gasthof zum Grünen Baum“ zum Verkauf steht und wir uns früh mit dem Gedanken eines Umzugs auf die andere Schlossplatzseite anfreunden konnten. Und dass sich ein Käufer für das historische Ensemble aus der Zeit des Kurfürsten Carl Theodor gefunden hat, der sich uns als Mieter vorstellen konnte und der wirklich viel Herzblut und Geld in die denkmalgeschützte Immobilie gesteckt hat.

Ein wahres Meisterwerk

Schon kurz nach der Schlüsselübergabe war klar, dass der Umbau keine einfache Sache wird. Das Haus war schlicht und einfach verwahrlost, quasi ganz unten. Treppenstufen waren durchgebrochen, das Dach durchlässig wie Schweizer Käse, Fensterrahmen vergammelt, Leitungen marode, es war klar, da muss von Grund auf saniert werden. Und das in ganz enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz, denn ein Vorteil hatte der Sanierungsstau. Es gab noch viel von dem zu retten, was die Bauherren Carl Theodors einst hier einbauen haben lassen. Da mussten Spezialisten ran und es brauchte die Sensibilität des Architekten und Bauleiters Salih Kücükakyüz, um das zu bewahren und herauszuarbeiten, was dem modernen Medienhaus seinen historischen Charakter gibt. Immerhin ist die Schwetzinger Zeitung ja selbst schon 140 Jahre alt und stolz auf die erfolgreiche eigene Geschichte als Begleiterin, Mahnerin und Helferin dieser Stadt und ihres Umlands – in guten wie in schlechten Zeiten.

Wenn irgendwann dieses Jahr genügend Menschen gegen die Corona-Pandemie geimpft sind und die Geselligkeit in die Kurpfalz zurückkehrt, dann werden wir sicherlich zu einem Tag der offenen Tür einladen können. Und demnächst stellen wir auf unsere neuen Web-Angebote einen 360-Grad-Rundgang, bei dem unsere Leser und alle Interessierten schon mal virtuelle Eindrücke sammeln können. Und die Gastlichkeit wird ja dann auch wieder ihren Platz haben im „Grünen Baum“, der zum Kurpfälzer Brauhaus der hier beheimateten Welde-Brauerei wird. Was bisher noch in der Redaktion fehlt, ist die direkte Bierleitung vom Erdgeschoss ins erste Stockwerk. Aber Scherz beiseite, wir freuen uns darauf, wenn Leben ins Haus kommt. Denn nichts schmerzt Medienmenschen mehr, als so eine kontaktlose Zeit wie heute.

Transparenz fürs Forum

Als Zeitung nutzen wir die frühere Hofeinfahrt und die ehemalige Weinstube des Grünen Baums als Kundenforum. Das Hoftor steht hinter einem Glas offen, damit der Denkmalcharakter gut sichtbar ist und die Transparenz unseres Kundenforums dennoch zum Ausdruck kommt. Über eine Treppe geht es dann ins Obergeschoss – von Schlossplatz aus gibt es sogar einen zusätzlichen behindertengerechten Zugang per Aufzug – und hier sind Mediaverkauf und Redaktion zu Hause. Der Anbau im früheren Garten, wo die alte verfallene Scheune abgerissen wurde, bietet dem Nachrichtendesk und einem Besprechungsraum genügend Platz, damit nach Ende der Pandemie hier wieder im Team gemeinsam Zeitung gemacht werden kann.

Spannend ist der denkmalgeschützte Laubengang, der behutsam renoviert wurde. Die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkbalken und Fenster sind die bauhistorisch wertvollsten Bereiche. Sie werden jetzt vor Wind und Wetter durch eine zusätzliche Scheibe von außen geschützt. Der Innenhof ist mit Glas überdacht und dient künftig als zusätzliche Fläche des Gasthofes. Sonderanfertigungen sind die Türen und Zargen, denn einige sind so windschief, wie man das sonst eigentlich nur aus dem Schwetzinger Schloss kennt. Details an Wänden und in Büroräumen lassen die Historie aufleben und sind uns Verpflichtung, die Räume in Ehren zu halten und sie zu pflegen. Moderne Server und Datenleitungen geben uns dennoch die Chance für zeitgemäße Ausstattung und Arbeit in einem zunehmend Digitalen Medienhaus.

Unser Dank gilt allen Handwerkern und Ausstattern unserer neuen Räumlichkeiten in der Carl-Theodor-Straße 2, dem Umzugsunternehmen und natürlich unseren Mitarbeitern, die viel mitmachen mussten, bis es endlich soweit war und die sich jetzt ausgesprochen wohl fühlen im neuen Schwetzinger Zeitungshaus – mittendrin am Schlossplatz, wie schon seit 140 Jahren. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.02.2021