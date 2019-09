Die Zukunft der Kirche

Odendwald-Tauber.Es ist soweit: Die Deutsche Bischofskonferenz tagt am Wochenende, um ihren Fahrplan für den Synodalen Weg zu besprechen. Der Stein, der alles ins Rollen brachte, war die MHG-Studie. Sie widmet sich dem sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige.

Doch wie handlungsfähig ist die deutsche katholische Kirche in ihren Beschlüssen? Der Vatikan äußerte bereits Kritik und Papst Franziskus warnte in einem Brief vor Alleingängen. „Es gibt Fragen, die nicht ohne Rom zu klären sind, das heißt: Es wird keinen deutschen Sonderweg geben. Jeder Bischof trägt die Verantwortung für sein Bistum und die im Bistum befindlichen Pfarrgemeinden“, so der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz Matthias Kopp im FN-Gespräch.

