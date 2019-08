Dieser Tag war einfach „wunderschön“

Die Bundesgartenschau und das Weingut Albrecht-Kiessling waren am Dienstag das Ziel der FN-Sommerserie. 20 Teilnehmer erlebten in Heilbronn einen abwechslungsreichen Tag.

Heilbronn. Das von Rosen umringte Käthchen von Heilbronn, der Bodensee und der Nordschwarzwald innerhalb weniger Quadratmeter, die „Stadt der Zukunft“, und zum Abschluss eine „Johanna“ aus dem Weinglas: Die 20 Teilnehmer der FN-Sommerserie erlebten am Dienstag in Heilbronn einen abwechslungsreichen Tag.

Den Großteil davon nahm der Besuch der Bundesgartenschau ein: Von Sonnenschein begleitet ging es bei einer Führung durch das 40 Hektar – das sind etwa 56 Fußballfelder – große Gelände. Mit dabei war Volker Kugel: Die Teilnehmer löcherten den SWR4-Gartenexperten mit Fragen und holten sich Tipps für den eigenen grünen Daumen. „Die Führung mit Herrn Kugel war einfach toll. Er war ganz natürlich und sehr menschlich“, meinten Monika und Bertold Popp aus Igersheim.

Zusammen mit der Führerin informierte Kugel nicht nur über die Pflanzenwelten, sondern auch über die Entstehung und das Konzept der Buga. Das Gelände in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs war vor ein paar Jahren noch eine Industriebrache.

Mehr als 300 Tonnen Schrott wurden aus dem Boden geholt, darunter Fundstücke wie ein 35 Meter langer Schiffsbug – mit dem dazugehörigen Anker. Hundertausende Kubikmeter Boden wurden bewegt und wieder vor Ort verbaut, um das Gelände vorzubereiten. Dazu gehörte auch die Rodung von 249, teils gesundheitlich schwer angeschlagenen Bäumen: Unter anderem wurde damit ein Zugang zum Alt-Neckar geschaffen. Derzeit schmücken 964 neue Bäume sowie 1700 Pappeln das Gelände.

Lagerhalle voller Blumen

Viele Attraktionen und Gebäude sind neu, doch manche Überreste wie die alte Halle einer Reederei wurden einfach umfunktioniert. Nur zieren dort hunderte Blumen das Innere des Gebäudes. Apropos Gebäude: Einmalig in der 70-jährigen Geschichte der Bundesgartenschau ist die Stadtausstellung. Schon jetzt wohnen 800 Menschen in den 23 Gebäuden, die von mehreren Architekten in jeweils unterschiedlicher Bauweise konzipiert wurden. So entstanden unter anderem eine Jugendherberge, eine Kindertagesstätte und das derzeit mit 34 Metern höchste Holz-Hybridhaus in Deutschland. Nach der Buga soll sich das Areal zum Stadtquartier Neckarbogen entwickeln, in dem etwa 3500 Menschen wohnen und 1000 arbeiten sollen. Wie Kugel und die Führerin betonten, herrschte an dieser Stelle bis 2017 noch lauter Straßenverkehr: Die extra für die Gartenschau abgerissene Bundesstraße befuhren damals bis zu 30 000 Fahrzeuge am Tag.

Nun dominieren nicht mehr die Autos, sondern die Pflanzen und Blumen: etwa im Rosengarten mit dem Heilbronner Käthchen oder dem „essbaren Garten“. Auch die Gartenwelten bieten etwas fürs Auge und liefern den Bodensee oder Nordschwarzwald im Kleinformat. Die sechs Bereiche zeigen typische Gärten aus Baden-Württemberg und verbinden die Natur mit neuen, modernen Landschafts- und Erlebnisformen.

Weine nach den Töchtern benannt

Gegen Nachmittag ging es für die 20-köpfige Gruppe zum Heilbronner Weingut Albrecht-Kiessling. Viola Albrecht, Tochter der Inhaber Peter und Annette Albrecht, führte durch das Familienunternehmen und erklärte bei einer Besichtigung die unterschiedlichen Arbeitsschritte. Dabei zeigten sich auch die Besucher neugierig und stellten immer wieder Fragen an Albrecht. Die Weinexpertin erklärte etwa, dass bei einem Secco oder Perlwein die Kohlensäure zugesetzt werde. Im Unterschied dazu handle es sich beim Sekt um natürliche Kohlensäure. Bei der Weinprobe zum Abschluss des Tages gab es neben Riesling, Muskat-Trollinger, Spätburgunder und einem Cuvée-Rot einen Grauburgunder namens „Johanna“. Der Name des Grauburgunders geht auf die zweite Tochter der Inhaber zurück, Johanna Albrecht. Auch Viola Albrecht und die dritte Tochter im Bunde, Luisa Albrecht, besitzen ihren eigenen Wein und arbeiten auch sonst auf dem Gut mit. „Der Besuch auf dem Weingut hat den Tag wunderbar abgerundet“, meinte Ulrike Kempf aus Wertheim, die mit ihrem Mann zum ersten Mal an der FN-Sommertour teilnahm. Auf der Bundesgartenschau gefiel ihr vor allem der Bienengarten mit den VR-Brillen, mit denen man ins Innere des Bienenstocks blicken konnte. „Auch das Inklusionscafé in der Stadtwelt war toll“, erklärte sie. Die Igersheimer Monika und Bertold Bopp äußerten sich ebenfalls zufrieden über die Tour. „Auch wenn man für die Bundesgartenschau schon einen ganzen Tag einplanen muss, um alles zu sehen: Es war heute wunderschön!“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019